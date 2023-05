Logitech G Cloud: Handheld in Deutschland mit Xbox-Support vorbestellbar

PlayStation arbeitet Gerüchten zufolge an einem Streaming-Handheld-System, mit dem ein Zugriff auf Spiele der PS5 gewährt wird. Während die Bestätigung der Hardware weiter auf sich warten lässt, ist Logitech einige Schritte weiter. Der G Cloud Gaming-Handheld bietet einen Cloud-Zugriff und lässt Videospiele an allen Orten mit einer ausreichenden Internetanbindung via WLAN streamen.

Inzwischen steht fest, wann der Logitech G Cloud Gaming-Handheld nach Deutschland kommen wird. Der Launch soll am 22. Mai 2023 erfolgen und Vorbestellungen sind bereits möglich, beispielsweise bei Amazon, wo für die Hardware 359 Euro fällig werden.

Der Streaming-Handheld hat ein 7-Zoll-Dsplay verbaut und unterstützt Auflösungen bis hin zu 1080p bei einer Framerate von bis zu 60 FPS. Hinzu kommen Stereo-Audio und zwei Mikrofone.

Von Bedeutung ist bei einem solchen Gerät natürlich die Akkulaufzeit. Hier geht der Hersteller von mehr als zwölf Stunden aus. Zugute kommt dem Durchhaltevermögen, dass die Berechnung der Spiele in der Cloud erfolgt. Entsprechend leicht ist die Hardware, die nur 463 Gramm auf die Waage bringt.

Xbox Cloud Gaming und mehr

Interessant ist der G Cloud Gaming-Handheld nicht zuletzt für PlayStation-Spieler, die recht komfortabel in das Angebot von Microsoft hineinschnuppern wollen, aber keine zweite Konsole aufstellen möchten oder eine andere kompatible Hardware ihr Eigen nennen. Denn von Haus aus unterstützt das System unter anderem das Xbox Cloud Gaming.

Die folgenden Plattformen und Dienste werden unterstützt:

Xbox Cloud Gaming

NVIDIA GeForce NOW

Google Play

Xbox Remote Play-App

Steam Link-App

Damit Spieler gleich loslegen können, wird der Logitech G Cloud Gaming-Handheld mit bis zu sechs Monaten Xbox Game Pass Ultimate ausgeliefert. Dieser Zeitraum gilt für Neukunden. Bestandskunden erhalten drei Monate. Ebenfalls sind jeweils ein Monat NVIDIA Geforce Now Priority und Shadow dabei.

Asus ROG Ally mit 8,6 TFlops

Falls es in allen Belangen etwas mehr sein soll, könnte für euch ebenfalls der Asus ROG Ally interessant sein. Zum Preis von rund 800 Euro erhalten Spieler einen vollwertigen Handheld mit 7-Zoll-Display, AMD Ryzen Z1 Extreme Prozessor, 16 GB LPDDR5 RAM und 512 GB Speicherplatz. Die Leistung wird mit 8,6 TFlops angegeben.

Der leistungsstarke Handheld erscheint im Juni und kann unter anderem bei Media Markt vorbestellt werden*.

Was haltet ihr von der aktuellen Handheld-Offensive? Habt ihr vor, euch eines der Geräte zuzulegen?

