PS Plus im Oktober 2023: Das sind die Essential-Neuzugänge für PS4 & PS5

Der laufende Monat nähert sich seinem Ende und so darf die Ankündigung des PlayStation Plus Essential-Line-Ups für den Oktober 2023 natürlich nicht fehlen.

Ein weiteres Mal dürfen sich Abonnenten über drei Neuzugänge freuen, die ohne zusätzliche Kosten heruntergeladen und gespielt werden können, so lange das eigene PlayStation Plus-Abo aktiv ist. Versorgt werden ein weiteres Mal sowohl die PlayStation 4 als auch die PlayStation 5.

Wie bereits durch den bekannten Insider „Billbil-kun“ geleakt, kommen zum einen Fans des Horror-Genres auf ihre Kosten und werden mit dem Ende 2022 veröffentlichten Horror-Titel „The Callisto Protocol“ bedacht. „The Callisto Protocol“ entstand bei den Entwicklern der Striking Distance Studios und bot spannenden Survival-Horror im Stil der beliebten „Dead Space“-Reihe.

Nummer Zwei im Bude ist der „Landwirtschafts-Simulator 22“, der euch vor die Aufgabe stellt, eine eigene Farm zu verwalten und zu erweitern. Für die nötige Abwechslung sorgen dabei unterschiedliche Szenarien und Missionen.

Abgerundet wird PlayStation Plus Essential im Oktober 2023 von „Weird West“.

The Callisto Protocol

Im Dezember 2022 veröffentlicht

Metascore: 69 Punkte

User-Score: 6,9 Punkte

Preis im PlayStation Store: 69,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Landwirtschafts-Simulator 22

Im November 2021 veröffentlicht

Metascore: 75 Punkte

User-Score: 6,3 Punkte

Preis im PlayStation Store: 39,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Weird West

Im Mai 2023 veröffentlicht

Metascore: 73 Punkte

User-Score: 7,5 Punkte

Preis im PlayStation Store: 39,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Wie aus den vergangenen Monaten gewohnt, können die Spiele nicht sofort heruntergeladen werden. Stattdessen erfolgt die Freischaltung der „Gratis“-Spiele traditionell am ersten Dienstag des neuen Monats gegen 11 Uhr unserer Zeit. In diesem Fall ist es am 3. Oktober 2023 so weit.

Bis dahin habt ihr übrigens noch die Gelegenheit, euch die Essential-Titel des Monats September 2023 zu sichern. Weiter geht es mit der Enthüllung der PlayStation Plus Extra- und Premium-Titel des nächsten Monats. Hier erfolgt die Ankündigung der Neuzugänge am 11. Oktober 2023. Die Freischaltung der Spiele wiederum ist für den am 17. Oktober 2023 angesetzt.

Der PlayStation Plus-Dienst steht in den drei Stufen Essential, Extra und Premium zur Verfügung, die unterschiedliche Inhalte und Vorteile mit sich bringen. Alle weiteren Details zu den gebotenen Inhalten und den Preisen der Abos findet ihr auf der offiziellen Website.

