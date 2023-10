The Last of Us 2: PS5-Remastered-Version von Naughty Dog-Mitarbeiter geleakt

The Last of Us 2:

Erscheint in den nächsten Monaten eine Remaster-Version von “The Last of Us Part 2"? Nach recht plausiblen Hinweisen im vergangenen Juni sorgte ein Mitarbeiter von Naughty Dog für einen Leak.

Das im Juni 2020 für die PS4 veröffentlichte “The Last of Us Part 2” kann zwar auf der wenig später auf den Markt gekommenen PS5 gespielt werden. Allerdings macht sich die Fortsetzung des Naughty-Dog-Hits damit nicht die besonderen Features der aktuellen Sony-Konsole zunutze, auch wenn zwischenzeitlich ein PS5-Performance-Patch nachgereicht wurde.

Eine Remaster-Version des Metascore-93-Spiels mit Anpassungen und Verbesserungen scheint allerdings in greifbare Nähe zu rücken, wie das LinkedIn-Profil eines Naughty Dog-Entwicklers signalisiert.

Entwickler-Profil verweist auf The Last of Us 2 Remastered

Beim Entwickler, der den Eintrag offenbar übereilt vornahm, handelt es sich um den Lead-Outsource-Artist Mark Pajarillo, der seit Januar 2021 für das Sony-Studio tätig ist.

„Verantwortlich für die Produktion aller ausgelagerten Umgebungsgrafiken, Waffen und interaktiven Requisiten für die beiden kultigen Titel The Last of Us 1 und The Last of Us 2: Remastered“, so der Wortlaut im besagten LinkedIn-Profil, das zwischenzeitlich bereinigt wurde.

Auch wenn es ein recht glaubwürdiger Hinweis darauf ist, dass bei Naughty Dog an einem Remaster von “The Last of Us Part 2” gearbeitet wird oder wurde, bleibt es zunächst dabei: Offiziell angekündigt wurde ein derartiges Vorhaben bisher nicht.

Allerdings hören wir nicht zum ersten Mal von einer überarbeiteten Neuauflage: Schon im Laufe des Sommers erklärte Gustavo Santaolalla, der Komponist hinter “The Last of Us Part 2”, dass Naughty Dog an einer „verbesserten Version“ des Spiels arbeitet.

Laut der spanischen Webseite Vandal machte Santaolalla darauf aufmerksam, dass Spieler darin „in der Lage sein werden, ihn dazu zu bringen, spezifische Stücke zu spielen“. Anschließend fügte er hinzu, dass er keine weiteren Details preisgeben könne.

Verschiedene Quellen wiesen schon im vergangenen Jahr darauf hin, dass Naughty Dog an einem Director’s Cut von “The Last of Us Part 2” werkelt. Später hieß es, dass die unangekündigte Version kurz vor dem Abschluss stehe.

Zwischenzeitlich eroberte das erste Spiel als Remake die Current-Gen-Konsole von Sony. Die PS5-Version von „The Last of Us“ kam im September 2022 auf einen Metascore von 88 und kann von PlayStation Plus-Mitgliedern ab der Premium-Stufe zwei Stunden probegespielt werden.

