Research-Programm: Sony möchte weiterhin die “besten PlayStation-Erlebnisse” erschaffen

Sony sucht offenbar weitere Spieler, die an Studien teilnehmen und dazu beitragen, das PlayStation-Erlebnis auf eine neue Stufe zu bringen.

Sony ist stetig bestrebt, das PlayStation-Erlebnis zu verbessern. Bei diesem Vorhaben setzt das japanische Unternehmen auch auf die Meinungen der Spieler. Schon vor Jahren wurde in diesem Zusammenhang ein Research-Programm gestartet.

Es scheint, dass Sony derzeit auf der Suche nach weiterem Feedback ist. Denn wie User in den sozialen Netzwerken berichten, bekamen sie in den vergangenen Tagen eine Mail, die sie um ihre Teilnahme bittet.

Leidenschaftliche Gamer werden angesprochen

Da mit “playstation-research.com” eine abweichende Domain involviert ist, kam zudem die Frage auf, ob es sich womöglich um Phising-Methoden handelt. Doch schon vor Jahren konnten Spieler dahingehend beruhigt werden.

Worum geht es im Research-Programm? Sony schreibt dazu: “Bist du ein leidenschaftlicher Gamer, der uns Feedback zu den Spielen geben möchte, die du liebst? Ob in Form von Spieletests oder Interviews – wir sind immer auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, wie die Teilnehmer uns ihre Meinung mitteilen können, damit wir die besten PlayStation-Erlebnisse für unsere Kunden schaffen können.”

Interessierte Spieler können sich auf der offiziellen Webseite von PlayStation für das Programm anmelden. Allerdings scheint sich das Unternehmen auf englischsprachiges Feedback zu fokussieren, da es die Anmeldeseite zum Beispiel nicht in einer deutschsprachigen Version gibt.

Entschädigung für Zeit und Fachwissen

Sobald Spieler registriert sind, werden sie unter bestimmten Bedingungen für einzelne Studien ausgewählt. Ausschlaggebend sind die Gewohnheiten und Vorlieben. “Wenn eine Studie angeboten wird, die deinem Spielerprofil entspricht, wirst du möglicherweise per E-Mail oder Telefon kontaktiert, um zu erfahren, ob du verfügbar und qualifiziert bist, schreibt Sony.

Hierbei scheint es sich mitunter um Studien zu handeln, die von den Teilnehmern einiges an Zeit abverlangen. Denn bei einigen Studien erhalten sie gar eine “Entschädigung für ihre Zeit und ihr Fachwissen”.

In den Fokus rücken vorrangig Videospiele. So schreibt Sony weiter: “Hier ist deine Chance, zur Entwicklung deiner Lieblingsspiele beizutragen. Melde dich jetzt an und helfe uns, durch deinen direkten Einsatz dafür zu sorgen, dass Spielen keine Grenzen hat.”

Wie erwähnt: Das Programm ist alles andere als neu. Die Mails, die derzeit offenbar häufiger verschickt werden, deuten allerdings darauf hin, dass weitere Studien bevorstehen. Im Fall von “Helldivers 2” kann auch das Feedback auf Steam für eine Analyse herangezogen werden:

Während deutsche Spieler außen vor bleiben: Welches Feedback würdet ihr Sony momentan im Allgemeinen zum Spiel-Portfolio geben? Was gefällt euch? Was gefällt euch gar nicht?

