The Last of Us Multiplayer: Ungewisse Zukunft nach weiterem Weggang

Kurz nachdem sich Naughty Dog Berichten zufolge von zahlreichen Vertragsmitarbeitern trennte, wurde ein weiterer Weggang bekannt. Der ehemalige Mitarbeiter war für die Monetarisierungs-Mechaniken verantwortlich und damit ein zentraler Teil der Multiplayer-Bemühungen hinter "The Last of Us".

Es scheint, dass die jüngsten Bemühungen von Naughty Dog, ein Multiplayer-Spiel im “The Last of Us”-Universum zu entwickeln, nicht vorankommen. Neuesten Berichten zufolge wurde das eigenständige Projekt mit Live-Service-Ansatz vorerst auf Eis gelegt.

Im Mai war bereits von einer Verkleinerung des Entwicklungsteams und einer internen Überprüfung durch Sony die Rede, was die Vermutung aufkommen ließ, dass der Launch eher später als früher oder auch gar nicht erfolgen wird.

Spezialist für Monetarisierung hat Naughty Dog verlassen

Auf die ungewisse Zukunft des Multiplayer-Projektes im “The Last of Us”-Universum deutet auch ein weiterer Weggang hin. So wurde bekannt, dass Anders Howard, der als leitender Designer für Monetarisierung beteiligt war, Naughty Dog verlassen hat. Eine kürzliche Aktualisierung seines LinkedIn-Profils bestätigt, dass der Weggang bereits im vergangenen September erfolgte.

Howard, der im November des vergangenen Jahres als Principal-Monetisation-Designer eingestellt wurde, sollte Systeme entwickeln, die Spieler dazu ermutigen, Geld für Kosmetika, Buffs und andere Items auszugeben. Hier kann spekuliert werden, dass seine Rolle obsolet wurde, da das Projekt dem Vernehmen nach fast vollständig eingestellt wurde.

Vor seiner Zeit bei Naughty Dog war Howard fast acht Jahre bei Epic Games beschäftigt, wo er an “Fortnite” arbeitete und einschlägige Erfahrungen sammeln konnte.

Schon im Laufe der Woche wurde berichtet, dass Naughty Dog mindestens 25 Vertragsmitarbeiter des QA-Teams und weiterer Abteilungen entlassen hat, womöglich aufgrund der mutmaßlichen Einstellung der Multiplayer-Bemühungen, die bisher nicht offiziell bestätigt wurde.

Ob die Turbulenzen rund um den Multiplayer von “The Last of Us” den allgemeinen Live-Service-Fortschritt bei Sony widerspiegeln, bleibt abzuwarten. Im September sickerte durch, dass der PS5-Hersteller fast alle AAA-Marken verwenden möchte. Später kam heraus, dass der Live-Service-Weg für viele Studios eine “unangenehme Umstellung” war.

Offen ist, was Naughty Dog als Nächstes herausbringen wird. Im Januar war von einer Vergrößerung des Studios und mehreren Projekten die Rede. Ein neues “Uncharted” möchte man nicht entwickeln. Möglich wäre die Fortsetzung der “The Last of Us”-Reihe, nachdem der letzte neue Teil 2020 veröffentlicht wurde. 2022 folgte das Remake des ersten Spiels.

