Naughty Dog: Studio gewachsen und Arbeit an mehreren Projekten

Die Mitarbeiterzahl bei Naughty Dog, dem Entwickler hinter „Uncharted“ und „The Last of Us“, ist innerhalb von zwei Jahren von 300 auf mehr als 400 gestiegen. Das teilte Neil Druckmann, Co-Präsident des Unternehmens, in einem Podcast (via PSU) mit.

Der höheren Mitarbeiterzahl ist es offenbar auch zu verdanken, dass sich Naughty Dog künftig nicht mehr nur auf ein Spiel fokussiert.

Denn Druckmann gab ebenfalls bekannt, dass das Studio derzeit an mehreren Projekten arbeitet, zu denen er aber keine weiteren Details offenbaren wollte.

Kein Uncharted 5, aber vielleicht The Last of Us 3

Ein neues „Uncharted“ gehört nicht zu den aktuellen Unternehmensplänen. In einem kürzlich veröffentlichten Interview räumte Druckmann ein, dass Naughty Dog sich trotz des großen Erfolgs von „Uncharted 4: A Thief’s End“ von der Reihe verabschiedet hat. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir nie wieder ein „Uncharted“ sehen werden. Ein anderes Studio wäre allerdings verantwortlich. Vor nicht allzu langer Zeit kamen tatsächlich Gerüchte über ein Reboot auf.

Die „The Last of Us“-Reihe dürfte die Spieler hingegen noch eine Weile begleiten – einerseits als TV-Serie, zu der kürzlich eine zweite Staffel bestätigt wurde. Auch ein neues Videospiel schließt das Team von Naughty Dog nicht aus.

Druckmann erklärte in diesem Zusammenhang zwar, dass das Unternehmen bereit sei, die „The Last of Us“-Reihe hinter sich zu lassen, wenn es keine weiteren Geschichten in diesem Universum zu erzählen gibt. Aufgrund des reichhaltigen Settings dürften die Ideen aber vorerst nicht ausgehen.

Doch auch wenn es Gerüchte darüber gab, dass „The Last of Us Part 3“ längst bei Naughty Dog in Arbeit sei, konnte oder wollte Naughty Dog ein solches Projekt bisher nicht bestätigen.

Weitere Meldungen rund um Naughty Dog:

Bekannt ist hingegen: Naughty Dog arbeitet an einem eigenständigen „The Last of Us“-Multiplayer-Projekt, zu dem bisher kein Veröffentlichungstermin enthüllt wurde. Es sei das bisher ehrgeizigste Projekt des Studios.

Weitere Meldungen zu Naughty Dog.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren