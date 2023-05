The Last of Us: Naughty Dog verkleinert das Team des Multiplayer-Projektes – Bericht

The Last of Us:

Nach dem jüngsten Naughty Dog-Statement tauchte ein neuer Bericht auf, laut dem die Entwicklung des "The Last of Us"-Multiplayers unter keinem guten Stern steht. Beim Entwicklerteam soll es zu Problemen gekommen sein.

Steht die Entwicklung intern in Flammen?

Das kalifornische Entwicklerstudio Naughty Dog hat sich in einem offiziellen Statement zu der Abwesenheit auf dem PlayStation Showcase geäußert und den aktuellen Status der Entwicklung des „The Last of Us“-Multiplayer-Spiels mitgeteilt. Dementsprechend bittet man die Fans um etwas mehr Geduld, da das Projekt noch mehr Zeit benötigt.

Die Aussagen des Entwicklerstudios kann man in unterschiedlicher Art und Weise deuten. Einerseits könnte man vermuten, dass Naughty Dog lediglich noch größere Ambitionen hat, um den Spielern das bestmögliche Produkt zu bieten. Andererseits könnte es auch darauf schließen lassen, dass es intern einige Probleme gibt, die die Entwicklung aufhalten sowie die Veröffentlichung verzögern. Wenn man einem neuen Bericht Glauben schenken darf, dann sieht es eher nach der negativen Variante aus.

Evaluation warf Fragen auf

Der gut informierte Bloomberg-Journalist Jason Schreier hat in seinem Bericht offengelegt, dass die Entwicklung mit einigen Problemen zu kämpfen hat. Demnach bewertet Naughty Dog die Qualität sowie langfristige Rentabilität des Multiplayer-Projektes neu. Zuletzt habe man die Größe des Entwicklerteams zurückgeschraubt und viele Mitglieder an andere in Arbeit befindliche Projekte gesetzt.

Darüber hinaus scheint auch Bungie an der Neubewertung beteiligt gewesen zu sein, da Hermen Hulst, Oberhaupt der PlayStation Studios, zuletzt verraten hatte, dass die „Halo“- und „Destiny“-Schöpfer die aktuellen Live-Service-Projekte begutachten. Auch Schreier bestätigte, dass Bungie beim „The Last of Us“-Multiplayer eine Einschätzung vornahm. Dabei sollen sie einige Fragen zu der „Fähigkeit des Spiels, die Spieler für eine lange Zeit bei Laune zu halten“, aufgeworfen haben. Und dies scheint eben dazu geführt zu haben, dass Naughty Dog zu dem Schluss kam, mehr Zeit zu benötigen.

Es wird abzuwarten sein, warum Bungie eben zu jenem Fazit kam und Sony Interactive Entertainment sowie Naughty Dog entsprechend gehandelt haben. Dementsprechend wird die Zeit zeigen, wie es letztlich wirklich um den „The Last of Us“-Multiplayer steht, der sich bekanntermaßen bereits seit mehreren Jahren in Entwicklung befindet.

