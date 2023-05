PlayStation Studios: Bungie leitet „strengen Überprüfungsprozess“ für Live-Service-Titel

Im Zuge eines aktuellen Business-Meetings wiesen die Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment noch einmal darauf hin, dass bis 2025 zwölf Live-Service-Titel für die PlayStation 5 und den PC veröffentlicht werden sollen.

Darüber hinaus kündigte das Unternehmen an, dass in den nächsten Jahren 60 Prozent der internen Investitionen in Live-Service-Projekte fließen, während 40 Prozent auf klassische Singleplayer-Erfahrungen entfallen. Wie Jim Ryan, der CEO von Sony Interactive Entertainment, in einem Statement bestätigte, wird das Anfang 2022 übernommene Studio Bungie in diesem Bereich eine Schlüsselrolle spielen.

„Wir arbeiten seit fast einem Jahr mit Bungie zusammen, und die Lernprozesse in beide Richtungen waren sehr bedeutsam“, so Ryan. „Sie haben meine Erwartungen übertroffen, und ich glaube, dass auch Bungie äußerst begeistert davon ist, was sie von Sony Interactive Entertainment in Bezug auf Marktreichweite, Marketing, Zusammenarbeit und die Möglichkeit, ihre geistige Eigentumsrechte zu verstärken, lernen können.“

Bungie überwacht die Live-Service-Projekte

Wie Hermen Hulst, der Leiter der PlayStation Studios, ergänzte, führen Bungies Erfahrungen im Live-Service-Bereich dazu, dass die „Destiny“-Macher innerhalb der PlayStation Studios für einen „strengen Überprüfungsprozess“ verantwortlich sind und die Live-Service-Projekte der unterschiedlichen Studios überwachen.

„Die gewonnenen Erkenntnisse von Bungie waren in vielen Bereichen sehr bedeutsam“, führte Hulst aus. „Natürlich setzt die Entwicklung von Live-Service-Titeln Fähigkeiten voraus, die man bei der Arbeit an Singleplayer- und narrativ-getriebenen Spielen nicht hat. Und diese Fähigkeiten, die wir bei den PlayStation Studios aufgebaut haben, wurden von Bungie unterstützt und geleitet. Wir verstehen nun auch besser, was Erfolg in Live-Services bedeutet.“

„Historisch gesehen waren unsere Spiele immer auf ein Ende ausgerichtet. Allerdings gibt es einen großen kulturellen Wandel“, heißt es weiter. „Der Start eines Spiels ist nur der Anfang und geht mit einer ganzen Reihe unterschiedlicher Performance-Indikatoren einher. Wir arbeiten mit Bungie auch an einem ziemlich gründlichen Portfolio-Review-Prozess, den wir auf alle zwölf Live-Service-Titel anwenden, die sich in Produktion befinden.“

„Das sind nur einige Beispiele für die Erkenntnisse, die wir aus der Zusammenarbeit mit Bungie gewonnen haben“, führte Hulst abschließend aus.

