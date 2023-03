The Last of Us Multiplayer: Etwas ganz anderes als Druckmann machen würde

The Last of Us Multiplayer:

Im neuesten Spoilercast von Kinda Funny sprach Neil Druckmann über die „The Last of Us“-Serie. Nicht nur die abgeschlossene Season 1 und die bestätigte Season 2 waren das Gesprächsthema, sondern auch kurz der kommende Standalone-Multiplayer.

Zuerst machte Druckmann nochmals klar: Dieser Ableger ist der „nächste große Titel“ von Naughty Dog.

Für Druckmann eine interessante Erfahrung

Für den 44-Jährigen ist dieses „The Last of Us“-Spiel eine „interessante Erfahrung.“ Schließlich agiert er zum ersten Mal nicht als Hauptautor und auch nicht als Hauptregisseur.

Die bisherige Arbeit der Entwickler lobt Druckmann: „Was das Team hier auf die Beine gestellt hat, ist so cool. Es unterscheidet sich sehr von dem, was ich machen würde, aber das ist Teil des Spannenden daran, mit anderen Leuten in dieser Welt zu spielen.“

Druckmann weist auf gänzlich neue Charaktere hin, die im Spiel enthalten sind. Außerdem gibt es einen neuen Schauplatz, der „in einem anderen Teil der Vereinigten Staaten“ liegt. Das erste Artwork vom Summer Game Fest letzten Jahres deutete auf San Francisco hin.

Vom Umfang her soll der Titel „genauso groß“ wie die einzelnen Singleplayer-Projekte von Naughty Dog ausfallen. Laut einer älteren Aussage von Druckmann handelt es sich sogar um das bisher „ehrgeizigste Projekt„. Dabei steht das Live-Service-Modell voll im Fokus.

Weitere Meldungen zum „The Last of Us“-Multiplayer:

Über den „The Last of Us“-Multiplayer sollen wir in diesem Jahr noch „viel mehr“ hören. Ein passender Zeitpunkt dafür wäre unseres Erachtens der Juni, wo angeblich ein großer PlayStation Showcase stattfindet. Zudem feiert die „The Last of Us“-Reihe in diesem Monat zehnjähriges Jubiläum: Am 14. Juni 2013 erschien der erste Teil für PlayStation 3.

