Sony: Erheblicher Teil der AAA-Marken wird für Live-Service-Initiative genutzt

Sony möchte in den kommenden Jahren verstärkt in Live-Service-Projekte investieren. Dabei sollen auch bestehende AAA-Marken, die ihre Zugkraft unter Beweis stellen konnten, in einem größeren Ausmaß verwertet werden.

Man muss nur auf die Steam-Charts blicken, um zu erkennen, dass Service-Spiele eine enorm hohe Zugkraft haben. Gleiches gilt für “GTA Online”, “Warzone”, “Fortnite” und Co auf den Konsolen.

Auch Sony möchte sich einen Anteil am Live-Service-Markt sichern. Bestätigt wurden vor längerer Zeit zehn bis 2026 erscheinende Spiele, die sich diesen Ansatz zunutze machen. Später folgte die Meldung, dass der PS5-Hersteller Milliarden-Investitionen in Live-Service-Games und die erweiterte Realität tätigen möchte.

Zahlreiche AAA-IPs sollen berücksichtigt werden

Kommende Live-Service-Projekte werden nicht nur auf neuen Marken basieren. Auch zugkräftige AAA-IPs, die in den vergangenen Jahren über das klassische Modell vermarktet wurden, sollen für die Live-Service-Strategie herangezogen werden.

Darauf verwies der PlayStation-Chef Jim Ryan in einem Gespräch mit Analysten und Investoren, das im Zuge des neusten Xbox-Leaks offengelegt wurde.

“Ich werde nicht über das hinausgehen, was bereits angekündigt wurde, aber wenn man sich unser IP-Portfolio ansieht und an die größten Namen darin denkt, dann ist es für uns eine sehr wichtige Perspektive, dass diese Spiele aus den Zwängen des Konsolenmodells ausbrechen. Sie können davon ausgehen, dass ein erheblicher Teil unserer bestehenden AAA-IPs ihren Weg in ein Live-Service-Spiel finden wird”, so Ryan.

Als Beispiel kann die beliebte “Horizon”-Marke von Guerrilla Games genannt werden, für die es langfristige Pläne gibt, die ein Multiplayer-Spiel einschließen.

Bestehende Marken konnten Zugkraft beweisen

Sony sei damit beschäftigt, bestehende Kooperationen mit den bisherigen Partnern zu vertiefen und neue Partnerschaften einzugehen. Diese neuen Partner sollen innovative Inhalte für PlayStation entwickeln und es gebe sogar “ein oder zwei” Dinge, die komplett neu konzipiert werden.

“Aber ich glaube, die erste Kategorie [bestehende Marken] ist diejenige, die uns wirklich begeistert. Denn diese Spiele nutzen etwas, von dem wir bereits wissen, dass es bei der Gaming-Community auf große Resonanz stößt. Das ist eine ungenutzte Chance für uns. Und wenn wir es richtig anstellen, wird der potenzielle Nutzen für SIE enorm sein“, so Ryan.

Das bedeutet nicht, dass die kommenden PlayStation-Spiele vorrangig auf den Live-Service-Ansatz setzen. Auch Story-Spiele, von denen Sony recht zugkräftige Beispiele im Portfolio hat, sollen ein wichtiges Standbein bleiben und sogar das Fundament bilden.

Gleichzeitig geht Sony davon aus, dass nicht alle der geplanten Live-Service-Spiele zu einem großen Erfolg werden. Bei insgesamt zehn Projekten, die in den kommenden Jahren veröffentlicht werden sollen, dürfte allerdings das eine oder andere zugkräftige Game dabei sein und die gewohnten Singleplayer-Erfolge der Japaner ergänzen.

Ein passendes Zugpferd hat Sony im Stall: Das PlayStation-Unternehmen schnappte sich im vergangenen Jahr den “Destiny”-Entwickler Bungie, für den 3,6 Milliarden Dollar gezahlt wurden. Zum Vergleich: Bethesda ging samt “Starfield”, “The Elder Scrolls 6”, “Doom” und Co für 7,5 Milliarden Dollar an Microsoft.

Sonys Ziele wurden allerdings klar formuliert: Bungies “Marathon” soll zum ultimativen Live-Service-Game werden und darauf aufbauend die Kassen klingen lassen. Auch andere First-Party-Studios werden dem Vernehmen nach erheblich von Bungies Erfahrungen in diesem Genre profitieren.

