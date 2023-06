Marathon: Bungies Shooter soll das ultimative Live-Service-Spiel werden

Das von Sony übernommene Entwicklungsstudio Bungie arbeitet an einer neuen Marke namens „Marathon“. Dabei handelt es sich um einen PvP-SciFi-Shooter im Extraktionsstil, wie man es vom Studio hinter „Destiny 2“ durchaus erwarten würde.

Während zu „Marathon“ nicht allzu viel bekannt ist, konnte Insider Gaming ein paar weitere Details auftreiben, die von nicht näher genannten Quellen stammen. Demnach verfolgen die Entwickler offenbar das Ziel, „Marathon“ zum „ultimativen Live-Service-Spiel“ zu machen. Unter anderem habe eine Quelle behauptet, dass das Team eine einstellige Ladezeit anstrebt – von der Vorbereitung bis zum Live-Spiel auf dem Server.

Darüber hinaus sollen auf den Karten von „Marathon“ allerlei Geheimnisse versteckt sein, über die sich die Community Gedanken machen kann. Mehrfach wird in den Aussagen der Quellen auf „Escape from Tarkov“ verwiesen. So soll im Wesentlichen derselbe Kern-Gameplay-Loop vorhanden sein. Beschrieben wird er wie folgt:

Wähle deine Missionen (um sie im Spiel abzuschließen)

Kaufe/Wähle deine Ausrüstung/Fähigkeiten/Fähigkeiten/Geräte

Auf einen Server gehen

Suche nach Beute, erfülle Missionen, erkunde und finde Geheimnisse

Extrahiere

XP für Updates ausgeben

Wiederholen

Insider Gaming berichtet ebenfalls, dass sich derzeit drei Karten in der Entwicklung befinden. Unklar ist allerdings, ob sie alle den Weg in das fertige Spiel schaffen werden.

Permadeath und Sauerstoffsystem

Ein weiteres Feature von „Marathon“ scheint sich ebenfalls an „Tarkov“ zu orientieren. So soll es eine Permadeath-Mechanik geben. Und Solospieler können sich in die Action stürzen, werden aber gegen Duos und Trios antreten müssen.

Ebenfalls ist von einem Sauerstoffsystem die Rede. So verfügen Spieler laut Insider Gaming über einen begrenzten Sauerstoffvorrat, der im Wesentlichen wie ein Countdown-Timer funktioniert. Sobald der Sauerstoffvorrat des Spielers zur Neige geht, wirkt sich das auf die Lebenspunkte aus. Ziel sei es, Sauerstoff und Gesundheit zu gewinnen, bevor sie aufgebraucht sind. Beispielsweise können O2-Behälter im Spiel gefunden werden, während es ebenfalls möglich ist, sie auf dem Markt zu erwerben.

„Das Sauerstoffsystem ist auch ein wenig mit dem Verletzungssystem von Marathon verknüpft, wobei bestimmte Verletzungen unterschiedliche Auswirkungen auf den Spieler haben. So kann beispielsweise ein Schuss in die Taille die Sauerstoffzufuhr beschädigen, so dass sie sich schneller erschöpft. Ein anderes Beispiel ist eine Gehirnerschütterung, die dazu führt, dass der Bildschirm des Spielers periodisch verschwimmt“, so die Publikation weiter.

Perks wiederum beinhalten Dinge wie schnellere Wiederbelebung, weniger O2-Verbrauch, schnellere Bewegung im Wasser und weitere Fähigkeiten, die als spielverändernd und mächtig beschrieben werden. Je weiter der Spieler fortschreitet, desto mehr Perks und Fähigkeiten schaltet er frei.

„Marathon“ hat noch keinen festen Veröffentlichungstermin. Fest steht aber, dass der SciFi-Shooter für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC entwickelt wird.

