Horizon: Multiplayer-Projekt und Sequel-Pläne für „sehr lange Zeit“

Für Spieler, die von der "Horizon"-Reihe nicht genug bekommen können, hat der Studioleiter von Guerrilla Games eine erfreuliche Botschaft. Es ist noch eine ganze Menge in Planung, darunter ein Multiplayer-Spiel.

Nach zwei erfolgreichen Hauptspielen und einem PSVR2-Ausflug stellt sich die Frage, wie lange sich Fans noch mit der „Horizon“-Reihe auseinandersetzen können. Für eine Antwort sorgte Jan-Bart van Been, Studioleiter von Guerrilla Games. So betonte er während einer Keynote auf der Develop: Brighton, dass mit der „Horizon“-Franchise noch lange nicht Schluss ist.

Laut van Beek hat Guerrilla etwa 16 Pläne für „Horizon“, darunter zukünftige Teile der 2017 gestarteten Reihe. „Wir werden es für eine sehr lange Zeit fortsetzen“, so seine Worte.

Ebenfalls bestätigte der Guerrilla Games-Studioleiter, was seit längerer Zeit kein großes Geheimnis mehr ist: Es befindet sich ein Multiplayer-Spiel basierend auf „Horizon“ in der Pipeline: „Wie die Leute wahrscheinlich schon wissen, werden wir auch an einem Multiplayer-Spiel arbeiten.“

Im weiteren Verlauf seiner Aussage beschrieb er die Produktion des Multiplayer-Titels als „eine weitere massive Veränderung für das Studio, fast auf der gleichen Ebene wie die Entwicklung des ersten Horizon.“

Zuletzt kam gar das Gerücht auf, dass der Titel auch für Mobile-Systeme erscheinen könnte, nachdem zuvor eine inzwischen gelöschte Konzeptzeichnung und Spielszenen die Runde machten.

Horizon seit 2017 etabliert

Mit „Horizon Zero Dawn“ startete die Reihe einst auf der PS4, bevor der Titel den Weg auf die PS5 und den PC fand. Der erste Teil kam damals auf einen Metascore von 89 und wurde 2017 zum vierbestbewerteten PS4-Game, hinter „Persona 5“, „Undertale“ und „Final Fantasy XIV: Stormblood“.

Das Sequel „Horizon Forbidden West“ folgte im Februar 2022 und konnte mit einem Metascore von 88 ebenfalls punkten. Mit der Erweiterung „The Burning Shores“ wurde die Erzählung im April 2023 fortgesetzt.

Anfang des Jahres erschien außerdem „Horizon: Call of the Mountain“, das zu den ersten für das Virtual Reality-Headset PlayStation VR2 veröffentlichten Spielen gehört. Der Titel schaffte es auf einen Metascore von 79.

Darüber hinaus führte der Weggang von Angie Smets vor einigen Wochen zu einer Pressemitteilung von Guerrilla Games, die die Entwicklung eines dritten „Horizon“-Spiels zu bestätigen schien.

Alle erhältlichen Spiele zusammen kamen bis April 2023 auf ganze 32,7 Millionen Verkäufe. Davon entfielen 8,4 Millionen abgesetzte Exemplare auf „Horizon Forbidden West“. Auch über PlayStation Plus wurde die Reihe den Spielern nähergebracht.

