Naughty Dog: Co-Präsident Evan Wells verlässt die Uncharted-Macher nach 25 Jahren

Wie in einer aktuellen Mitteilung bekannt gegeben wurde, verzeichnet Naughty Dog einen prominenten Abgang. Die Rede ist von Co-Präsident Evan Wells, der sich nach knapp 25 Jahren dazu entschloss, die "Uncharted"- und "The Last of Us"-Macher zu verlassen.

In einer aktuellen Mitteilung wiesen die „Uncharted“- und „The Last of Us“-Macher von Naughty Dog darauf hin, dass es in den kommenden Monaten zu Bewegung in der Führungsetage des Studios kommen wird.

Demnach entschloss sich Co-Präsident Evan Wells nach 25 Jahren dazu, das im kalifornischen Santa Monica ansässige Entwicklerstudio Ende des Jahres zu verlassen. Nachdem Wells im Jahr 1998 bei Naughty Dog anheuerte, arbeitete er zunächst an erfolgreichen Titeln wie „Crash Team Racing“ oder „Jak and Daxter“, ehe er nach dem Abgang der beiden Studiogründer Jason Rubin und Andy Gavin im Jahr 2004 zum Co-Präsidenten des Studios aufstieg.

Weiter heißt es, dass Neil Druckmann im Zuge des Ganzen befördert und Naughty Dog zukünftig leiten wird. Laut eigenen Angaben hat Wells daher das Gefühl, dass Naughty Dog nach seinem Abschied „in den besten Händen ist“.

Evan Wells nimmt Abschied

Auf der offiziellen Website von Naughty Dog ging Wells auf seinen Abschied ein und äußerte sich wie folgt: „Die Entscheidung bringt überwältigende und widersprüchliche Emotionen mit sich, aber ich habe erkannt, dass ich mit meiner Zeit im Studio und dem, was wir in den letzten 25 Jahren gemeinsam erreicht haben, zufrieden bin.“

Der scheidende Co-Präsident weiter: „Bezüglich Neils Fähigkeiten, das Studio weiterzuführen, könnte ich nicht zuversichtlicher sein. Es ist die richtige Zeit für mich, ihm und den anderen Mitgliedern des Studio-Leadership-Teams die Möglichkeit einzuräumen, das Studio in eine erfolgreiche Zukunft zu führen.“

Via Twitter bezog Neil Druckmann Stellung zum Abschied von Wells und lobte dessen Arbeit für Naughty Dog: „Es ist traurig zu sehen, wie mein Chef, Mentor, Partner und Freund geht… aber ich freue mich für ihn, dass er seinen wohlverdienten Ruhestand genießen kann! Evan, dein unvergleichliches Erbe wird für immer Teil von Naughty Dog sein.“

Weitere Meldungen zum Thema:

Aktuell arbeitet Naughty Dog an mehreren neuen Projekten. Darunter einem Stand-Alone-Multiplayer-Titel auf Basis von „The Last of Us“. Wann hier mit dem Release zu rechnen ist, ließ das Studio bislang leider offen.

Sad to see my boss, mentor, partner, friend leave… but happy for him to enjoy a well earned retirement! Evan, your unmatched legacy will forever be part of Naughty Dog! ❤️ https://t.co/G0jy946NHm — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) July 11, 2023

Weitere Meldungen zu Naughty Dog.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren