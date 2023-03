Naughty Dog: Fokus kommender Projekte liegt nicht nur auf der PS5

In dieser Woche erschien der gefeierte Action-Titel "The Last of Us: Part 1" in einer angepassten Fassung für den PC. Passend dazu verloren die Entwickler von Naughty Dog auf dem hauseigenen Blog ein paar Worte über ihre Zukunft.

"The Last of Us: Part 1" erschien in dieser Woche für den PC.

In dieser Woche veröffentlichten Sony Interactive Entertainment und Naughty Dog das Remake zum originalen „The Last of Us“ für den PC. Parallel zum PC-Release der Neuauflage stellte Naughty Dog einen ausführlichen Blog-Eintrag bereit, in dem auf die Zukunft des Studios eingegangen wird.

Wie ausgeführt wird, wird die PlayStation 5 in den Planungen von Naughty Dog natürlich auch in den kommenden Jahren eine tragende Rolle einnehmen. Allerdings wird der Fokus der Entwickler zukünftig nicht mehr nur auf den PlayStation-Konsolen wie im aktuellen Fall der PS5 liegen.

Darüber hinaus wird der PC bei zukünftigen Produktionen von Anfang an in die Planungen einbezogen, um zu gewährleisten, dass sowohl PlayStation- als auch PC-Spieler mit der bestmöglichen Version eines Spiels versorgt werden können.

Entwickler profitieren von ihren Erfahrungen

„Also: Wohin wird uns das nächste Entwicklungsabenteuer von Naughty Dog führen? Lasst euch versichern, PlayStation- und PC-Spieler, dass wir uns darauf freuen, mehr zu teilen, egal ob ihr einen DualSense-Controller oder eine Tastatur und eine Maus bevorzugt. Die Entwicklung für beide Plattformen gibt uns die Möglichkeit, die Erfahrungen aus beiden Plattformen in das Gesamtdesign unserer Spiele einfließen zu lassen“, so Naughty Dog.

„Das Teilen unserer Geschichten und Erfahrungen sowohl auf der PS5 als auch auf dem PC ist etwas, das Naughty Dog angenommen hat und weiterhin unterstützen wird, um voranzukommen“, heißt es weiter. Aktuell befinden sich bei Naughty Dog mehrere Projekte in Entwicklung, unter denen sich Gerüchten zufolge auch der dritte Ableger der „The Last of Us“-Reihe befinden soll.

Offiziell angekündigt wurde der Nachfolger bisher nicht. Wie Naughty Dogs Neil Druckmann kürzlich andeutete, könnte bis zur Ankündigung von „The Last of Us: Part 3“ auch noch einige Zeit ins Land ziehen.

Derzeit arbeitet Naughty Dog unter anderem an einem Multiplayer-Projekt im Universum von „The Last of Us“, das offenbar in Form eines Cross-Gen-Titels veröffentlicht wird. Zudem wird es laut Entwicklerangaben in den nächsten Wochen darum gehen, die Probleme zu beheben, mit denen die PC-Version von „The Last of Us: Part 1“ zum Release zu kämpfen hatte.

