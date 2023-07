The Last of Us Part 2: Komponist befeuert Gerüchte um einen Director’s Cut für die PS5

The Last of Us Part 2:

Bereits Anfang 2022 erreichte uns das Gerücht, dass Naughty Dog an einer überarbeiteten Version von "The Last of Us: Part 2" arbeiten könnte. Neue Nahrung erhält die Gerüchteküche durch die Aussagen des Komponisten Gustavo Santaolalla.

"The Last of Us: Part 2": Befindet sich eine erweiterte Version in Arbeit?

Wie in der Vergangenheit immer wieder bestätigt wurde, arbeiten die Entwickler von Naughty Dog aktuell an gleich mehreren neuen Projekten. Zu den bereits bestätigten Titeln gehört das Stand-Alone-Multiplayer-Projekt auf Basis von „The Last of Us“.

Zum Abschluss der Woche kam ein weiteres Mal das Gerücht auf, dass Naughty Dog zudem an einer überarbeiteten Version von „The Last of Us: Part 2“ arbeiten könnte. Der Nachfolger wurde im Juni 2020 für die PlayStation 4 veröffentlicht und könnte unbestätigten Berichten zufolge in Form eines überarbeiteten Director’s Cut für die PS5 zurückkehren.

Befeuert wurden diese Gerüchte von niemand geringerem als Gustavo Santaolalla, dem Komponisten hinter „The Last of Us“ und dem Sequel, der in einem aktuellen Interview von einer erweiterten Version von „The Last of Us: Part 2“ sprach.

Gerüchte halten sich seit langer Zeit

Im Gespräch mit dem spanischen Youtuber „Blender“ wurde Santaolalla nach seinem Cameo-Auftritt in „The Last of Us: Part 2“ befragt. Relativ am Anfang des Abenteuers haben die Spielerinnen und Spieler bekanntermaßen die Möglichkeit, Gustavo Santaolalla selbst aufzusuchen und ihm beim Spielen seiner Ronroco zuzuschauen. Auf diesen Cameo-Auftritt angesprochen, rutschte dem Komponisten die Information über die Lippen, dass es eine „erweiterte Version von The Last of Us: Part 2 gibt, in der die Nutzer ihn dazu bringen können, bestimmte Themes zu spielen.“

Schnell bemerkte Santaolalla hier seinen Fauxpas und ergänzte, dass er zu diesem Thema nichts weiter zu sagen habe. Allerdings machen die Gerüchte um einen möglichen Director’s Cut zu „The Last of Us: Part 2“ nicht zum ersten Mal die Runde. Bereits Anfang 2022 wies der als verlässliche Quelle geltende Leaker und Industrie-Insider Tom Henderson auf eine mögliche Neuauflage des 2020 veröffentlichten Sequels hin.

Da Henderson bereits das Remake zum originalen „The Last of Us“ sowie das Multiplayer-Projekt korrekt vorhersagte, wird davon ausgegangen, dass er auch beim möglichen Director’s Cut zu „The Last of Us: Part 2“ richtig liegen könnte.

Offiziell bestätigt wurde dahingehend allerdings noch nichts.

