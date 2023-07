The Last Hope – Dead Zone Survival: Plumper The Last of Us-Klon sorgt für Spott

The Last Hope - Dead Zone Survival:

Mit "The Last Hope: Dead Zone Survival" tauchte im eShop der Switch ein Titel auf, der sich mehr als offensichtlich an Naughty Dogs Kult-Titel "The Last of Us" orientiert. Für reichlich Lacher sorgt dabei allerdings die spielerische Umsetzung.

Egal ob auf dem PC, den Konsolen oder den Mobile-Plattformen: Immer wird gibt es Trittbrettfahrer, die vom Erfolg bekannter Spiele profitieren möchten und oftmals recht plumpe Klone ins Rennen schicken.

In dieser Schublade lässt sich auch „The Last Hope: Dead Zone Survival“ verstauen, das von VG Games entwickelt wurde und in den vergangenen Tagen für reichlich Lacher in den sozialen Medien sorgte. Der Name „The Last Hope“ dürfte bereits deutlich machen, an welchem Titel sich VG Games hier anlehnt.

Die letzten Zweifel beseitigt das offizielle Key-Art des Rip-offs, bei dem sich das Indie-Studio mehr als offensichtlich von einem legendären Artwork zu „The Last of Us“ inspirieren ließ.

Und was wird spielerisch geboten?

Beim Namen und dem Key-Art hören die Gemeinsamkeiten allerdings auch schon auf. Zum Gameplay von „The Last Hope“ heißt es in der offiziellen Beschreibung kurz und knapp: „Reise in die Bibliothek, um ein unschuldiges Mädchen vor rücksichtslosen Zombies zu retten.“ Da der Rip-off in den vergangenen Tagen zum Angebotspreis von 0,99 Euro angeboten wurde, tauchten auf Youtube verschiedene Gameplay-Videos von Spielerinnen und Spielern auf, die uns einen Eindruck von dem vermitteln, was in „The Last Hope“ spielerisch geboten wird.

Spätestens hier dürfte die Intention der Entwickler klar werden: Ohne sonderlich viel Aufwand einen simplen Klon zu einem erfolgreichen Titel abzuliefern und auf die Unwissenheit von Spielenden zu hoffen, die aufgrund des ähnlichen Namens zugreifen und eine ähnliche Spielerfahrung erwarten wie beim erfolgreichen Original.

Eines der Videos, das in den sozialen Medien und Gaming-Foren für reichlich Spott sorgte, haben wir unterhalb dieser Zeilen für euch zur Ansicht eingebunden.

Ob und in welcher Form die Verantwortlichen von Naughty Dog oder Sony Interactive Entertainment gegen „The Last Hope: Dead Zone Survival“ vorgehen könnten, bleibt abzuwarten. Eine offizielle Stellungnahme zu der dreisten „The Last of Us“-Kopie steht aktuell nämlich noch aus.

