The Last of Us Part 2 Remastered: Lost Levels offenbar nicht nur im PS5-Spiel vertreten

Neben “The Last of Us Part 2: Remastered” ist eine Fortsetzung der TV-Serie in Arbeit. Die kürzlich angekündigten “Lost Levels” kommen offenbar in beiden Produktionen zum Einsatz.

Sony und Naughty Dog sorgten kürzlich für die Ankündigung von “The Last of Us Part 2: Remastered”. Der Launch soll im kommenden Jahr für die PS5 erfolgen. Doch nicht nur eine technische und grafische Überarbeitung erwartet die Spieler. Ebenfalls gehören neue Inhalte zum Lieferumfang.

Inbegriffen sind die “Lost Levels” mit den Namen “Jackson Party”, “Boar Hunt” und “Sewers”. Es sind frühe Entwicklungsabschnitte, die während der Produktion aus dem 2020 für die PS4 veröffentlichten “The Last of Us Part 2” herausgenommen wurden.

Begegnen werden Spieler einem solchen Abschnitt aber nicht nur in der kommenden PS5-Neuauflage, wie der Naughty Dog-Boss Neil Druckmann in einem Gespräch mit Entertainment Weekly andeutete.

Mindestens ein Lost Levels-Element auch in der TV-Serie

Zwar können für die zweite Staffel der HBO-Serie “The Last of Us” noch keine finalen Aussagen getroffen werden. Allerdings gibt es momentan das Bestreben, die “Lost Levels” zu einem Teil in die TV-Produktion einfließen zu lassen.

“Als Anspielung werde ich sagen, dass mindestens ein Element aus einem geschnittenen Level [für] die Serie geplant ist”, so Druckman. “Ich sage das mit dem Vorbehalt, dass wir noch nicht mit den Dreharbeiten begonnen haben.”

Demnach könnten sich “alle Dinge noch ändern”, abhängig davon, was man letztendlich “als das Beste für die Serie” ansieht.

Wie wir in dieser Woche berichteten, haben sich die Dreharbeiten zur zweiten Staffel von “The Last of Us” aufgrund der vollen Terminpläne von Schauspieler Pedro Pascal verschoben. Statt wie geplant Anfang Januar 2024 beginnen sie nun am 20. Februar 2024.

Zuvor sorgte der Co-Showrunner Craig Mazin für die Aussage, dass die zweite Staffel bei den Fans für Empörung sorgen wird. „Wird es einen Aufruhr geben? Ja, wahrscheinlich“, so seine Worte im vergangenen Juli.

Zunächst geht es mit der PS5-Neuauflage weiter: Die Veröffentlichung von “The Last of Us Part 2: Remastered” ist für den 16. Januar 2024 geplant. Neben den “Lost Levels” kommt ebenfalls ein neuer Modus namens “No Return” hinzu, zu dem wir nachfolgend einige Informationen verlinkt haben.

Was die TV-Serie angeht, wird die zweite Staffel von HBOs „The Last of Us“ damit beginnen, die Ereignisse von „The Last of Us Part 2“ zu adaptieren. Die es zwischen der Serie und den Spielen zu leichten Abweichungen kommt, wird voraussichtlich auch das Element aus “Lost Levels” nicht unangepasst übernommen.

