The Last of Us Part 2 Remastered: Das bieten Lost Levels und No Return

The Last of Us Part 2 Remastered:

“The Last of Us Part 2 Remastered” kommt mit zusätzlichen Inhalten daher, darunter “Lost Levels” und “No Return”. Zu beiden Neuerungen liegen weitere Informationen vor.

“The Last of Us Part 2 Remastered” wurde kürzlich von Sony und Naughty Dog angekündigt. Neben allerlei optischen und technischen Verbesserungen versprechen die beiden Unternehmen neue Inhalte, die Käufer der überarbeiteten Version spielen können.

Dazu gehört der „No Return“-Modus, über den wir schon gestern berichteten. Es ist eine Roguelike-Survival-Variante, die Spieler in mehreren Abschnitten gegen allerlei Gegner antreten lässt. Ein weiterer Bestandteil sind die “Lost Levels“ mit frühen Entwicklungsabschnitten, die aus dem fertigen Spiel herausgenommen wurden.

Auf der offiziellen PlayStation-Webseite sind weitere Informationen zu “No Return” und “Lost Levels” aufgelistet.

Namen der Lost Levels bekannt

Auf der Webseite verraten Sony und Naughty Dog zunächst, welche Namen die drei verlorenen Level haben. Es sind “Jackson Party”, “Boar Hunt” und “Sewers”. Sie stammen aus den spielbaren Abschnitten von Ellie.

„Jackson Party“ wird es den Spielern offenbar ermöglichen, Jackson in den frühen Phasen des Spiels zu erkunden, während „Boar Hunt“ am Ende des Spiels stattfindet. Was das “Sewers”-Level beinhalten wird, bleibt abzuwarten. Doch angesichts der “The Last of Us”-Geschichte mit der Kanalisation dürfte es spannend werden.

The Last of Us Part 2: Remastered-Version zeigt sich auf PS5-Screenshots

“In Lost Levels kannst du frühe Entwicklungsversionen von drei neuen Levels erkunden, die im Originalspiel The Last of Us Part 2 nicht vorkommen: Sewers, Jackson Party und Boar Hunt”, so Sony zu diesem Feature.

Tommy und Jesse mischen in No Return mit

Weiteren Beschreibungen der Webseite lässt sich entnehmen, dass Tommy als auch Jesse im “No Return”-Modus spielbar sein werden. Schon zuvor stand fest, dass Lev und Dina ein Teil der Herausforderung sind. Für die teilnehmenden Charaktere können im Verlauf Kostüme freigeschaltet werden.

Ziel in “No Return” ist es, so lange wie möglich zu überleben, während Spieler ihren Weg durch verschiedene zufällige Begegnungen mit unterschiedlichen Gegnern und Orten aus “The Last of Us Part 2” meistern. Jeder Durchgang endet in einem Bosskampf.

“Einzigartige Gameplay-Modifikatoren können neue und unerwartete Herausforderungen bieten, während du in einer Vielzahl von verschiedenen Begegnungen um Erfolg – und Überleben – kämpfst”, heißt es zu “No Return”.

In „No Return“ gilt es, Wellen von Gegnern abzuwehren.

Leaks deuteten zuletzt an, dass der Roguelike-Modus mindestens 12 verschiedene Level umfassen wird, die Spieler durchspielen können.

Ebenfalls dürfen Besitzer von “The Last of Us Part 2 Remastered” ihr musikalisches Potential testen und mit neuen Instrumenten das Guitar-Free-Play-Feature nutzen.

The Last of Us Part 2: PS5-Remaster erscheint als W.L.F.-Edition

“The Last of Us Part 2 Remastered” wird am 19. Januar 2024 für die PS5 auf den Markt gebracht. Besitzer der PS4-Version können für 10 Euro ein Upgrade vornehmen.

Laut Entwickler Naughty Dog wird das Spiel über eine verbesserte Grafik verfügen, einschließlich nativer 4K-Ausgabe im Fidelity Mode und 1440p hochskaliert auf 4K im Performance Mode. Zugleich profitieren PS5-Spieler in der neuen Version von den DualSense-Features.

Weitere Meldungen zu The Last of Us: Part 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren