The Last of Us 2 Remastered: No Return-Modus offenbar mit zwölf Level

“The Last of Us Part 2 Remastered” soll nicht nur optisch einen besseren Eindruck machen und neben schnelleren Ladezeiten einen DualSense-Support bieten. Ebenfalls kommen neue Inhalte in das Spiel, darunter “No Return". Zum Modus liegen neue Informationen vor.

Sony und Naughty Dog bereiten die Veröffentlichung von “The Last of Us Part 2 Remastered” vor, die für den kommenden Januar vorgesehen ist. Neben einer allgemeinen Anpassung des ursprünglichen PS4-Spiels an die Möglichkeiten der PS5 kommen auch neue Inhalte hinzu.

Das Remaster profitiert von einem neuen Modus namens “No Return“, zu dem heute ein neues Detail entdeckt wurde. So treffen Spieler darin offenbar auf mindestens zwölf aufeinanderfolgende Abschnitte, die es zu meistern gilt.

No Return mit mindestens zwölf Level

Den Hinweis darauf liefert das LinkedIn-Profil des Naughty-Dog-Testers Colin Freeman, der den neuen Modus mit recht technischen Erklärungen namentlich erwähnt.

Im Wortlaut heißt es: “Erstellung, Implementierung und Test von KI-Dialogregionen in der Engine für 12 verschiedene No-Return-Rogue-Like-Level-Layouts in The Last of Us Part 2 Remastered.“ Ob diese Angabe noch aktuell ist, bleibt abzuwarten.

Ein weiteres Aufgabengebiet zugunsten von “No Return” sei das Testen und Ändern von Audioregionen und das Anpassen von PAT-Tags auf Oberflächen und Objekten.

In Bezug auf das Anpassen der Beleuchtungsstufen widmete sich Freeman laut Profilbeschreibung ebenfalls dem Erstellen, Ändern und Testen von Render-Regionen. Damit soll die Ästhetik des visuellen Filters im Story-Modus von “The Last of Us Part 2 Remastered” verbessert werden.

“No Return” ist ein neues Element in “The Last of Us Part 2 Remastered”. Geboten wird ein Roguelike-Survival-Modus, in dem Spieler gegen zufällige Gegner antreten und versuchen, so lange wie möglich zu überleben.

Der Spielmodus bietet auch die Möglichkeit, neue Charaktere mit individuellen Gameplay-Eigenschaften auszuwählen und zu spielen.

“Die Vielfalt der Herausforderungen umfasst verschiedene Gegner und unvergessliche Orte aus Teil 2, die alle in spannenden Bosskämpfen gipfeln”, so Sony.

4k-Auflösung und Upgrade-Option

„The Last of Us Part 2 Remastered“ erhielt ebenfalls ein umfangreiches visuelles Upgrade mit verbesserten Grafiken und der Möglichkeit einer nativen 4k-Auflösung im Fidelity-Modus. Im Performance-Modus dient eine 1440p-Auflösung – hochskaliert auf 4k – als Grundlage.

Auch für Besitzer des einstigen PS4-Spiels haben Sony und Naughty Dog ein faires Angebot. Kostenlos ist das Upgrade zwar nicht. Aber mit 10 Euro fallen die Gebühren überschaubar aus. Nachfolgend sind alle Meldungen zur Ankündigung von “The Last of Us Part 2 Remastered” verlinkt.

“The Last of Us Part 2” Remastered wird voraussichtlich am 19. Januar 2024 für PS5 auf den Markt gebracht.

