The Last of Us Part 2 Remastered: Druckmanns Team aus einem guten Grund nicht involviert?

Am Wochenende kündigte Sony Interactive Entertainment "The Last of Us 2: Part 2 Remastered" offiziell für die PS5 an. Unbestätigten Berichten zufolge muss allerdings nicht befürchtet werden, dass sich die Entwicklung des Remasteres negativ auf das nächste große Projekt von Naughty Dog auswirkt.

Nach den Gerüchten der vergangenen Monate kündigte Sony Interactive Entertainment die Remastered-Version von „The Last of Us: Part 2“ an diesem Wochenende offiziell für die PS5 an.

Während ein Teil der Community die Ankündigung einer technisch überarbeiteten PS5-Version begrüßte, gab es vereinzelt auch Kritik. So vertraten Spielerinnen und Spieler den Standpunkt, dass Naughty Dog lieber an neuen Projekten arbeiten sollte, anstatt noch einmal zu „The Last of Us: Part 2“ zurückzukehren.

Wie Jordan Middler, der Host des Videogames Chronicles-Podcast, berichtet, entschied sich Naughty Dog hier für einen gesunden Mittelweg. Demnach arbeiten frisch angeheuerte Entwickler an der Remastered-Version von „The Last of Us: Part 2“.

Dies bietet Naughty Dog laut Middler unter anderem die Möglichkeit, neues Personal mit der „The Last of Us“-Reihe vertraut zu machen.

Druckmann arbeitet an einem neuen Projekt

Auf der anderen Seite sollen Neil Druckmann, der Game-Director des originalen „The Last of Us: Part 2“, und sein Team mit Nachdruck an einem ganz neuen Projekt arbeiten. Dadurch, dass das Remaster für die PlayStation 5 von neuen Entwicklern übernommen wird, können sich die kreativen Köpfe rund um Druckmann voll und ganz auf ihren Titel konzentrieren.

„Von dem, was mir eine Person erzählt hat, handelt es sich hierbei eher um ein Projekt, um neue Mitarbeiter ins Spiel zu bringen. Druckmanns Team arbeitet mit Volldampf an einem neuen Projekt. Soweit ich weiß, nimmt das eine dem anderen nichts weg“, kommentierte Middler die aktuelle Situation bei Naughty Dog.

Woran das Team von Neil Druckmann aktuell im Detail arbeitet, ist weiterhin unklar. Im Prinzip wissen wir dank Druckmanns Instagram-Profil nur, dass er sowohl als Director als auch als Autor des neuen Projekts fungieren wird. In der Vergangenheit hielt sich hartnäckig das Gerücht, dass es sich bei dem besagten Titel um „The Last of Us: Part 3“ handeln wird.

Laut dem bekannten Leaker „ViewAnon“ sollten das Motion-Capturing und die Tonaufnahmen des Nachfolgers in diesem Jahr starten. Angaben, die sich mit den aktuellen Aussagen von Middler decken. Offiziell bestätigt wurde dahingehend allerdings noch nichts.

Die Remastered-Version von „The Last of Us: Part 2“ erscheint am 19. Januar 2024 für die PS5. Wer das PS4-Original sein Eigen nennen sollte, kann dieses für zehn US-Dollar beziehungsweise Euro einem Upgrade auf die technisch aufpolierte PS5-Fassung unterziehen.

