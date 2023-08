Naughty Dog: Neil Druckmann bestätigt tragende Rolle beim unangekündigten PS5-Projekt

Arbeitet Naughty Dog an "The Last of Us: Part 3"?

Wie in der näheren Vergangenheit mehrfach bestätigt wurde, befinden sich bei den Entwicklern von Naughty Dog aktuell mehrere neue Projekte in Entwicklung.

Zum einen haben wir es hier mit dem Multiplayer-Projekt auf Basis der „The Last of Us“-Reihe zu tun, das unbestätigten Berichten zufolge zu den Projekten gehören könnte, die Sony Interactive Entertainment auf das Geschäftsjahr 2024/2025 (1. April 2024 – 31. März 2025) verschob.

Zudem war zuletzt immer wieder von einem unangekündigten Titel für die PlayStation 5 die Rede, zu dem uns nun ein interessantes Detail erreichte. Wie Naughty Dogs Neil Druckmann auf seinem Instagram-Profil bestätigte, wird er sowohl als Director als auch als Autor des nicht näher genannten Projekts fungieren.

Fans setzen sich für ein neues The Last of Us-Kapitel ein

Eine Bekanntgabe, die Fans des Studios sicherlich nicht überraschen dürfte, da Druckmann in den letzten Jahren im Prinzip in alle großen Naughty Dog-Projekte involviert war. Woran das im kalifornischen Santa Monica ansässige Studio aktuell im Detail arbeitet, ist nach wie vor unklar.

Zuletzt machten immer wieder Gerüchte die Runde, dass es sich beim nächsten großen Projekt von Naughty Dog in der Tat um den dritten Teil der „The Last of Us“-Reihe handeln könnte. Befeuert wurden die Spekulationen im letzten Monat vom bekannten Leaker „ViewAnon“, der berichtete, dass das Motion-Capturing und die Tonaufnahmen zu „The Last of Us: Part 3“ noch in diesem Jahr anlaufen sollen.

Passend dazu tauchte ein vermeintlicher Story-Leak auf, in dem unter anderem die Rede davon war, dass Ellie in der Geschichte erneut eine wichtige Rolle spielen wird. Zudem wurde eine Gruppe von Überlebenden erwähnt, „die am Rande einer postapokalyptischen Stadt überlebt haben und in einem viktorianischen Haus zusammengepfercht sind, das ihnen als Basis dient.“

Eine offizielle Stellungnahme zu den Gerüchten um „The Last of Us: Part 3“ liegt bisher nicht vor. Selbiges gilt für den möglichen Director’s Cut zu „The Last of Us: Part 2“, den im Juli niemand geringeres als Gustavo Santaolalla, der Komponist der ersten beiden „The Last of Us“-Abenteuer, ins Gespräch brachte.

