The Last of Us Part 2 Remastered: Charaktere des No Return-Modus bestätigt

The Last of Us Part 2 Remastered:

Zu den neuen Inhalten von "The Last of Us: Part 2 Remastered" gehört der "No Return"-Modus. Wie ergänzend zur Veröffentlichung des heutigen Trailers bestätigt wurde, stehen in "No Return" insgesamt zehn unterschiedliche Charaktere zur Verfügung.

Im Laufe des heutigen Tages stellten Sony Interactive Entertainment und die Entwickler von Naughty Dog bereits einen Gameplay-Trailer bereit, der uns einen näheren Blick auf den „No Return“-Modus von „The Last of Us: Part 2 Remastered“ ermöglichte.

Ergänzend dazu lieferte uns der offizielle PlayStation-X-Account aus Großbritannien ein weiteres interessantes Detail zu „No Return“. Wie PlayStation UK bestätigte, stehen im neuen Roguelite-Modus von „The Last of Us: Part 2 Remastered“ insgesamt zehn spielbare Charaktere zur Verfügung.

Darunter bekannte Namen wie Ellie, Joel oder Abby. Weiter heißt es, dass jeder der zehn Recken mit individuellen Fähigkeit, eigenen Stärken und seinem ganz persönlichen Spielstil aufwartet.

Welche Charaktere im „No Return“-Modus im Detail spielbar sind, verrät euch die folgende Übersicht.

Die Charaktere des No Return-Modus:

Was hat es mit No Return auf sich?

Offiziellen Angaben zufolge haben wir es bei „No Return“ mit einer Rougelite-Survival-Erfahrung zu tun. Wir übernehmen die Kontrolle über einen der zehn spielbaren Charaktere und kämpfen in einem Dutzend unterschiedlicher Locations um unser Überleben. Am Ende eines jeden Laufs steht der Kampf mit einem Boss an.

Gelingt es uns, diesen zu besiegen und uns zu behaupten, dürfen wir uns über die Freischaltung diverser Belohnungen freuen. Darunter Inhalte wie zusätzliche Outfits für die Charaktere. Für die nötige Abwechslung sorgen die zufällige Platzierung beziehungsweise Auswahl von Gegnern oder Modifikatoren, mit denen die Spielerfahrung individuell angepasst werden kann.

Die Remastered-Version von „The Last of Us: Part 2“ erscheint am 19. Januar 2024 für die PS5. Nennt ihr die PS4-Version euer Eigen, könnt ihr diese zum Preis von zehn Euro einem Upgrade auf das PS5-Remaster unterziehen.

Zu den weiteren neuen Inhalten der Remastered-Version gehören die sogenannten „Lost Levels“. Was es mit diesen auf sich hat, verraten wir euch hier.

Each playable character in The Last of Us Part II Remastered’s No Return Mode has their own playstyle and traits. You can choose to play as: Abby

Dinah

Ellie

Jessie

Lev

Manny

Mel

Tommy

Yara

AND Joel.#TLOU2Remastered pic.twitter.com/rZvW01zscV — PlayStation UK (@PlayStationUK) December 5, 2023

