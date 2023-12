The Last of Us Part 2 Remastered: Trailer stellt uns den „No Return“-Modus vor

The Last of Us Part 2 Remastered:

Heute zeigt sich das PS5-Remaster zu "The Last of Us: Part 2" in einem frisch veröffentlichten Trailer. Dieser stellt uns den Roguelite-Modus "No Return" etwas näher vor.

Nach den Gerüchten der vergangenen Monate kündigten Sony Interactive Entertainment und Naughty Dog das PS5-Remaster zu „The Last of Us: Part 2“ im November offiziell an.

Die PS5-Neuauflage ermöglicht es euch nicht nur, die Kampagne des gefeierten Rache-Epos in einem technisch aufgepeppten Gewand erneut zu genießen. Darüber hinaus ist mit „No Return“ ein neuer Modus für Einzelspieler an Bord. Spielerisch haben wir es bei „No Return“ mit klassischer Survival-Roguelite-Kost zu tun.

In „No Return“ schlüpft ihr in die Rolle diverser Charaktere und steht vor der Aufgabe, möglichst lange zu überleben. Ein frisch veröffentlichter Trailer stellt uns den neuen Modus näher vor.

Geliefert werden Eindrücke zu den enthaltenen Charakteren, den Locations oder den verwendeten Waffen.

Das wird im No Return-Modus geboten

Die spielerischen Grundlagen von „No Return“ sind schnell erklärt. Zunächst entscheidet ihr euch für einen der zur Verfügung stehenden Charaktere, unter denen sich Ellie, Abby, Dina, Lev, Jesse, Tommy und andere befinden. Anschließend führt der Weg an ein Dutzend Schauplätze, an denen ihr versucht, möglichst lange zu überleben.

Erschwert wird das Ganze durch die Tatsache, dass ihr jedes Mal auf zufällige Begegnungen mit unterschiedlichen Gegnern trefft. Den Schlusspunkt unter einen Versuch setzt ein Bosskampf, der euch das Leben schwer macht. Geht ihr aus dem Duell siegreich hervor, warten unterschiedliche Belohnungen wie zusätzliche Outfits für die Charaktere.

Für die nötige Langzeitmotivation sorgen neben den freischaltbaren Inhalten Modifikatoren, mit denen ihr das Gameplay beeinflussen und für spielerische Abwechslung sorgen könnt.

„The Last of Us: Part 2 Remastered“ erscheint am 19. Januar 2024 für die PS5. Solltet ihr den Titel bereits für die PS4 euer Eigen nennen, könnt ihr eure Kopie zum Preis von zehn Euro einem Upgrade auf das PS5-Remaster unterziehen.

