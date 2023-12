The Last of Us Part 2 Remastered: W.L.F.-Edition vorbestellbar – Unboxing-Video

The Last of Us Part 2 Remastered:

"The Last of Us Part 2 Remastered" kann wahlweise als W.L.F.-Edition gekauft werden. Vorbestellungen sind ab heute möglich. Und auch ein erstes Unboxing-Video liegt vor.

“The Last of Us Part 2” wird noch einmal als Remastered-Version neu aufgelegt. Nach dem Launch des Originals im Juni 2020 für die damals aktuelle PS4 war die Fortsetzung des Überlebenskampfes rund um Ellie und Joel zwar auch auf der PS5 spielbar. Die kompatible Last-Gen-Fassung profitierte auf der leistungsstärkeren Plattform aber nicht von allen Current-Gen-Vorteilen.

Mit “The Last of Us Part 2 Remastered” kommt der Titel endgültig auf der aktuellen Plattform an. Und Spieler, die nicht nur das DualSense-Erlebnis, die schnelleren Ladezeiten und die verbesserte Grafik genießen möchten, greifen zur W.L.F.-Edition. Sie bringt für Fans zusätzliche Inhalte mit sich.

W.L.F.-Edition ab heute vorbestellbar

Während der Launch von “The Last of Us Part 2 Remastered” erst im Januar des kommenden Jahres erfolgt, kann die erweiterte Fassung schon ab heute vorbestellt werden. Möglich ist das ab 10 Uhr unserer Zeit auf PlayStation Direct.

Update: Vorbestellungen der W.L.F.-Edition sind ab sofort möglich.

Die Verfügbarkeit der W.L.F.-Edition ist begrenzt. So erfolgt der Verkauf nur in ausgewählten Ländern wie Deutschland, Österreich, Großbritannien und Italien sowie in den USA. Der Preis liegt bei 109,99 Euro.

Das bietet die W.L.F.-Edition

Die erweiterte Version des Remasters von „The Last of Us Part 2“ wird mit einem SteelBook-Case, vier Emaille-Pins, einem Aufnäher der Washington Liberation Front und insgesamt 47 Sammelkarten der Society of Champions geliefert. Naughty Dog betont, dass den Karten auch acht holografische Exemplare beiliegen.

Spieler, die schon vor Januar einen Blick auf die W.L.F.-Edition werfen möchten, können das auf Twitter/X veröffentlichte Unboxing-Video starten und den Auspackvorgang verfolgen:

„The Last of Us Part 2 Remastered“ macht umfassenden Gebrauch von den PS5-Besonderheiten, versicherte Naughty Dog im Rahmen der Ankündigung. Zum Feature-Umfang gehören eine 4K-Auflösung und verkürzte Ladezeiten. Des Weiteren profitieren Spieler vom haptische Feedback des DualSense-Controllers sowie den adaptiven Trigger-Funktionen.

Ebenfalls umfasst die neue Version zusätzliche Inhalte. Dazu gehören die Lost Levels und der „No Return“-Modus, zu dem heute ein neuer Trailer veröffentlicht wurde.

The Last of Us Part 2 Remastered: Lost Levels offenbar nicht nur im PS5-Spiel vertreten

Der Launch des remasterten “The Last of Us Part 2” erfolgt am 19. Januar 2024. Spieler, die das Originalspiel besitzen, müssen diesmal nicht viel Geld ausgeben. Es wird ein Upgrade-Pfad zur Verfügung gestellt, der im verlinkten Artikel näher erläutert wird.

