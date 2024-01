The Last of Us Part 2 Remastered: Patch behebt Trophy-relevanten Bug – Darum geht es

The Last of Us Part 2 Remastered:

Schon kurz nach dem Release versorgte Naughty Dog "The Last of Us: Part 2 Remastered" mit einem neuen Patch. Mit dem Update nehmen sich die Entwickler eines Trophy-relevanten Fehlers an. Derweil klagt die Community über weitere Bugs.

In der vergangenen Woche veröffentlichte Naughty Dog mit „The Last of Us: Part 2 Remastered“ eine inhaltlich wie technisch überarbeitete Version des PS4-Hits aus dem Jahr 2020 für die PS5.

Wie die Entwickler bekannt gaben, steht ab sofort ein kleiner Patch zum Download bereit. Das Update hebt das PS5-Remaster auf die Version „1.000.050“ und setzt zunächst einen 253 Megabyte großen Download voraus. Den Angaben von Naughty Dog zufolge wird mit dem frisch veröffentlichten Patch ein Trophy-relevanter Fehler behoben.

„Ein Patch für The Last of Us: Part 2 Remastered ist jetzt verfügbar und behebt ein Problem, bei dem Bonuspunkte für das Verdienen von Trophäen, einschließlich derer, die aus importierten PS4-Spielständen stammen, nicht korrekt vergeben wurden“, so die Entwickler.

„Nach dem Aktualisieren des Spiels sollten die Punkte nun automatisch richtig zugeordnet werden.“

Diese Fehler spürte die Community auf

Auf Reddit trugen die Spielerinnen und Spieler weitere Fehler zusammen, mit denen „The Last of Us: Part 2 Remastered“ aktuell noch zu kämpfen hat. Beispielsweise kommt es im „No Return“-Modus bei Charakteren wie Jesse, Yara und Mel mitunter vor, dass die Skins der Helden nicht gewechselt werden können. Zudem beschweren sich einzelne User über Framerate-Drops in „No Return“.

Auch im Story-Modus von „The Last of Us: Part 2 Remastered“ klagt die Community über Probleme mit den Skins. Zudem kommt es gelegentlich vor, dass ein Dialog am dritten Tag der Geschichte nicht wie vorgesehen gestartet wird.

Ein weiterer Fehler betrifft das Hauptmenü. Hierzu führte ein Nutzer aus: „Das Hauptmenü ändert sich nicht wieder zum ursprünglichen Look mit dem Boot im Wasser, nachdem man ein neues Spiel gestartet hat.“

Die Entwickler von Naughty Dog äußerten sich zu den zusammengetragenen Fehlern bislang nicht. Daher ist unklar, wann entsprechende Updates, die die Fehler beheben, folgen. Sollten die Entwickler diesbezüglich für Klarheit sorgen, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

„The Last of Us: Part 2 Remastered“ erschien in der letzten Woche für die PS5. Warum ihr euch die aufpolierte Neuauflage des Naughty Dog-Hits nicht entgehen lassen solltet, verraten wir euch in unserem ausführlichen Review.

Solltet ihr das PS4-Original euer Eigen nennen, werdet ihr nicht noch einmal mit dem Vollpreis zur Kasse gebeten. Stattdessen könnt ihr eure Kopie für zehn Euro einem Upgrade auf das PS5-Remaster unterziehen.

