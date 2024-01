The Last of Us Part 2: Es ist ein Publikum vorhanden – Naughty Dog verteidigt das PS5-Remaster

The Last of Us Part 2:

In dieser Woche erscheint mit "The Last of Us: Part 2 Remastered" eine technisch überarbeitete Neuauflage des erfolgreichen PS4-Titels für die PS5. Im Interview mit VGC verteidigte Game Director Matthew Gallant die Entscheidung, "The Last of Us: Part 2" relativ schnell mit einem Remaster zu versehen.

Beim ersten großen PS5-Titel des neuen Jahres handelt es sich um die Rückkehr eines bekannten Spiels. Die Rede ist von „The Last of Us: Part 2“, das auf der aktuellen Sony-Konsole in einem technisch aufpolierten Gewand ein Comeback feiert.

Um Besitzer des PS4-Originals nicht ein zweites Mal mit dem Vollpreis zur Kasse zu bitten, bietet Naughty Dog eine zehn Euro teure Upgrade-Option an. Trotz allem wurde mitunter kritisiert, dass es für ein Remaster schlichtweg zu früh sei. Schließlich erschien die PS4-Version von „The Last of Us: Part 2“ im Juni 2020 und somit vor nicht einmal vier Jahren.

Kritik, die der für das PS5-Remaster verantwortliche Game Director Matthew Gallant laut eigenen Angaben nicht nachvollziehen kann. Schließlich handle es sich bei der Neuveröffentlichung für die PS5 um „die beste Möglichkeit, The Last of Us: Part 2 zu spielen.“

Hinzukommt laut Gallant, dass immer wieder neue Spielerinnen und Spieler den Weg auf die PlayStation finden, die den Titel bisher nicht gespielt haben.

Native PS5-Version nutzt die Features der Konsole

Ein weiterer Faktor, der neben neuen Inhalten wie „No Return“ für das Remaster spricht, ist die Tatsache, dass die PS5-Version Gebrauch von den diversen Features der aktuellen Sony-Konsole macht. Gallant weiter: „Wenn Sie ein neuer Besitzer einer PlayStation sind und neu in der Serie, möchten wir Ihnen die bestmögliche Erfahrung mit allen Hardware-Funktionen in einer PS5-Native-Version des Spiels bieten.“

Der Game-Director ergänzte: „Meine Vorstellung ist, dass es ein Publikum dafür gibt, für das die Vorstellung einer PS5-Version aufregend ist. Ich spreche auch für mich selbst. Ich freue mich, dass wir dies den Fans bringen können, und wenn es nicht für jeden ist, ist das in Ordnung.“

„The Last of Us: Part 2 Remastered“ erscheint am Freitag, den 19. Januar 2024 für die PS5. Neben diversen technischen Verbesserungen wie einer überarbeiteten Grafik, reduzierten Ladezeiten oder der Unterstützung des DualSense-Features bietet euch die Neuauflage für die PS5 auch neue Inhalte.

Darunter den „No Return“ genannten Roguelike-Modus, der euch mit abwechslungsreichen Missionen, freischaltbaren Inhalten und einem knackigen Schwierigkeitsgrad langfristig bei Laune halten soll.

Warum das Remaster von „The Last of Us: Part 2“ auf der PS5 zum Pflichtprogramm gehört, verraten wir euch in unserem ausführlichen Test.

Quelle: VGC

