The Last of Us Part 2: Überzeugt das PS5-Remaster? Testwertungen & Grafikvergleich

The Last of Us Part 2:

Ende der Woche findet "The Last of Us: Part 2" in einer technisch wie inhaltlich überarbeiteten Version den Weg auf die PlayStation 5. Ob die Neuauflage überzeugt, verraten euch die internationalen Testwertungen.

Wer „The Last of Us: Part 2“ bisher nicht gespielt haben sollte oder das gefeierte Abenteuer in einem technisch überarbeiteten Gewand noch einmal genießen möchte, kommt bei dem Ende der Woche erscheinenden Remaster für die PS5 auf seine Kosten.

Am heutigen Dienstag und somit wenige Tage vor dem Release fiel das Review-Embargo zu „The Last of Us: Part 2 Remastered“. In unserem ausführlichen Test überzeugte das Remaster voll und ganz und staubte satte 9,5 von 10 Punkten ab. Doch nicht nur wir waren begeistert. Selbiges gilt für die internationalen Kollegen.

Auf Metacritic bringt es „The Last of Us: Part 2 Remastered“ nach aktuell 70 Reviews auf eine Durchschnittswertung von 91 Punkten. Zum Vergleich: Das PS4-Original landete bei etwas mehr als 130 Tests bei 93 Punkten. Auch auf der PS5 begeistert „The Last of Us: Part 2“ demnach mit seiner packenden Geschichte, dem exzellenten Gameplay und der beeindruckenden Performance der diversen Darsteller.

Ebenfalls lobend hervorgehoben werden die technischen Verbesserungen und die neuen Inhalte wie der Roguelike-Modus „No Return“. Selbiges gilt für die Möglichkeit, das PS4-Original für zehn Euro einem Upgrade auf das PS5-Remaster zu unterziehen.

Das sagen die internationalen Magazine

Variety vergab mit 10/10 Punkten die Höchstwertung und begründete diese Wertung wie folgt: „Es ist schwer vorstellbar, das Spiel von 2020 zu verbessern. Aber Naughty Dog hat das Unmögliche erreicht. Mit einem Remaster, das vor Herz und technischem Geschick nur so strotzt. Egal, ob du dieses Spiel zum ersten Mal spielst oder es erneut durchläufst und die Reisen von Abby und Ellie erlebst, The Last of Us: Part 2 Remastered ist definitiv deine Zeit und Aufmerksamkeit wert.“

Auch Siliconera versah das PS5-Remaster mit der Höchstwertung: „Die Existenz von The Last of Us: Part 2 Remastered auf der PS5 wird mehr als nur gerechtfertigt. Die neuen Grafiken und Animationen sind absolut atemberaubend und die hinzugefügten Inhalte sind bedeutend. Mit den neuen Spielmodi und Inhalten, die hinter die Kulissen blicken, gibt es hier viel zu entdecken. Sowohl für wiederkehrende Spieler als auch für Neueinsteiger. Unabhängig von Ihren bisherigen Erfahrungen mit The Last of Us: Part 2 ist dieses Remaster Ihre Zeit wert.“

9/10 Punkten und das folgende Fazit gibt es von Comicbook: „Wenn Sie fast vier Jahre nach seiner Veröffentlichung immer noch nicht genug von The Last of Us: Part 2 haben, ist dieses PS5-Remaster eine ziemlich einfache Empfehlung. Insbesondere No Return bietet einige Post-Game-Inhalte, die dafür sorgen sollten, dass es sich auf absehbare Zeit frisch anfühlt.“

„In Kombination mit der Tatsache, dass The Last of Us: Part 2 jetzt besser aussieht als je zuvor, ist dies die endgültige Version des Spiels und sollte dazu beitragen, die Lücke zu einem möglichen The Last of Us: Part 3 zu schließen.“

Internationale Testwertungen in der Übersicht

God is a Geek – 100

Gamespew – 100

GG Recon – 100

Hardcore Gamer – 100

Player 2 – 100

PC Mag – 100

PlayStation Universe – 100

Variety – 100

Screen Rant – 100

VGC – 100

Siliconera – 100

DailyStar – 100

Digital Chumps – 100

Impulsgamer – 96

Checkpoint Gaming – 95

Press Start Australia – 95

Jeuxvideo – 95

The Games Machine – 95

Gaming Nexus – 95

COGconnected – 90

MeuPlayStation – 90

Twinfinite – 90

Push Square – 90

Destructoid – 90

GamingTrend – 90

HobbyConsolas – 90

Vandal – 90

Metro – 90

Attack of the Fanboy – 90

Comicbook – 90

Gamerant – 90

CG Magazine – 85

WellPlayed – 85

GamingAge – 85

GameReactor UK – 80

The SixthAxis – 80

WorthPlaying – 80

LevelUp – 75

Inverse 70

„The Last of Us: Part 2 Remastered“ erscheint am 19. Januar 2024 für die PS5.

Anbei ein Grafikvergleich, der euch verdeutlicht, was sich im Zuge der Neuauflage technisch getan hat.

