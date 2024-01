The Last of Us Part 2 Remastered: Upgrade-Möglichkeit übersehen? Sony erstattet den Preis

The Last of Us Part 2 Remastered:

Spielern, die im Besitz von "The Last of Us Part 2" sind und dennoch den vollen Preis für die Remastered-Version ausgegeben haben, kommt Sony vorsorglich entgegen und erstattet unter bestimmten Bedingungen den Kaufpreis.

Heute kam “The Last of Us Part 2 Remastered” (Test) auf den Markt. Der Preis schwankt zwischen zehn und 50 Euro, abhängig davon, ob Spieler bereits die PS4-Version des Naughty Dog-Hits besitzen oder nicht. Denn eine Upgrade-Option lässt kostengünstig auf die PS5-Version umsteigen.

Doch auch wenn der Upgrade-Pfad mehrfach erwähnt und beschrieben wurde, scheint nicht allen Besitzern des Mitte 2020 für die PS4 veröffentlichten “The Last of Us Part 2” klar zu sein, dass sie ihre Version für zehn Euro auf die Remastered-Version hochstufen können. Nicht selten wurde offenbar die Vollversion gekauft.

Sony nimmt Rückerstattungen vor

Gegenüber Spielern, die im PSN unnötig viel Geld in “The Last of Us Part 2 Remastered” investiert haben, zeigt sich Sony offenbar kulant, ohne dass die betroffenen Kunden etwas unternehmen müssen.

Laut einem Bericht von MrPyo1 auf Twitter erstattet Sony den Spielern, die sowohl die Vollpreisversion von “The Last of Us Part 2 Remastered” vorbestellt haben als auch im selben PSN-Profil nachweislich im Besitz der PS4-Version von “The Last of Us Part 2” sind, vorsorglich den Kaufpreis zurück.

Vermutlich möchte Sony den drohenden Schwierigkeiten zuvorkommen. Denn der Kundensupport des Unternehmens würde ohnehin von Rückerstattungsanfragen überflutet werden. Die Automatisierung des gesamten Prozesses ist letztendlich im Interesse des Anbieters als auch der Spieler.

Einzelheiten zum Upgrade-Prozess sind nachfolgend zusammengefasst:

Das hat die Remastered-Version zu bieten

Dass sich der Umstieg auf die Remastered-Version lohnt, machten schon die vorangegangenen Ankündigungen deutlich. Käufer der überarbeiteten und an die Möglichkeiten der PS5 angepassten Version von “The Last of Us Part 2” profitieren von verschiedenen Vorteilen. Dazu gehören:

Hinzu kommen die “Lost Levels” sowie der neue und verdammt stressige Modus “No Return”. Sie bringen neue Spielabschnitte in das Survival-Adventure, die während der Entwicklung der ursprünglichen Version von “The Last of Us Part 2” herausgeschnitten wurden, und ergänzen das Spiel um einen Roguelike-Überlebensmodus.

“The Last of Us Part 2 Remastered“ kam am heutigen 19. Januar 2024 für PS5 auf Markt und stellt die erste große Sony-Veröffentlichung des neuen Jahres dar.

