The Last of Us Part 2 Remastered: Taucht in die neuen Funktionen ein

The Last of Us Part 2 Remastered:

Was die Neuauflage von "The Last of Us 2" technisch zu bieten hat, zeigt euch der frisch veröffentlichte Features-Trailer.

Am bevorstehenden Freitag, dem 19. Januar, erscheint „The Last of Us Part 2 Remastered“. Auf der PlayStation 5 genießt das postapokalyptische Action-Adventure technische Verbesserungen und Neuerungen, die Naughty Dog mit dem Features-Trailer veranschaulicht.

Das Remaster nutzt die starke Hardware der PS5 voll aus, versichert der Game Director Matthew Gallant. Auch die Funktionen des Controllers kommen selbstverständlich zum Einsatz. Besonders interessant sind jedoch die neuen Inhalte.

Lost Levels und mehr erklärt

Zuerst widmet sich Gallant den Lost Levels. Wie schon bekannt, enthalten diese entfernten Abschnitte Anmerkungen von den Entwicklern. Ihr erfahrt, wie diese Szenen entstanden sind und warum sie geschnitten wurden. Außerdem bekommt ihr interessante Einblicke hinter die Kulissen. Mehrstündige Interviews mit Neil Druckmann, Laura Bailey, Halley Gross und anderen Beteiligten sind inbegriffen.

Eines der anderen neuen Gameplay-Elemente ist ein Minispiel mit der Gitarre. Hier dürft ihr zwischen Joel, Ellie und Gustavo Santaolalla auswählen.

Die Zugänglichkeit wurde natürlich nicht vernachlässigt. Funktionen sind dabei, die bereits in „The Last of Us Part 1“ Verwendung fanden. Dazu gehören unter anderem Audio-Beschreibungen für Sequenzen.

Anschließend geht es um den „Kein Zurück“-Modus. Jeder der zehn Charaktere hat einen individuellen Spielstil zu bieten. Mit ihnen könnt ihr eigene Trophäen freischalten, weshalb sich Trophy-Hunter diese Erfahrung nicht entgehen lassen sollten.

Zum Schluss seht ihr die verschiedenen Skins für Ellie und Abby. Auch Waffentarnungen, Verbesserungen für den Fotomodus und der Speedrun-Modus sind kurz ein Thema.

Irgendwann nach dem Release reicht Naughty Dog noch „Grounded 2“ nach. In dieser Doku kriegt ihr tiefgehende Eindrücke aus der Entwicklung geliefert. Ein Trailer dazu kam vor wenigen Tagen heraus.

Wie ihr wisst, können Besitzer der PS4-Version für zehn Euro ein Upgrade machen. Alle anderen zahlen 49,99 Euro.

