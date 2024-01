The Last of Us Part 2 Remastered: Mit einem prominenten Gastauftritt im Guitar Free Play

The Last of Us Part 2 Remastered:

Kurz vor dem Release von "The Last of Us: Part 2 Remastered" wurde ein weiteres Detail zur Neuauflage bestätigt. Wie bekannt gegeben wurde, dürft ihr euch im "Guitar Free Play"-Modus auf einen prominenten Gastauftritt freuen.

2024 begehen Sony Interactive Entertainment und die Entwickler von Naughty Dog den Start in das neue Jahr mit dem Release eines PS5-Exklusiv-Titels.

Die Rede ist natürlich von der Remasterd-Version des gefeierten „The Last of Us: Part 2“. Zu den Features, die in der Neuauflage zurückkehren, gehört unter anderem der „Guitar Free Play“-Modus. Hier könnt ihr abseits der Handlung musizieren und dabei auf unterschiedliche Instrumente und Charaktere zurückgreifen.

Wie bekannt gegeben wurde, dürft ihr euch im Remaster nicht nur auf die Möglichkeit freuen, ein Banjo zu spielen. Darüber hinaus ist im „Guitar Free Play“-Modus dieses Mal ein prominenter Gastauftritt mit von der Partie.

Die Rede ist von Gustavo Santaolalla, dem Komponisten der „The Last of Us“-Soundtracks. Dieser hatte mit seinen Kompositionen großen Anteil an der dichten Atmosphäre der Titel.

Santaolalla leakte das Remaster im letzten Sommer

Für diejenigen unter euch, die die Berichterstattung rund um „The Last of Us“ aufmerksam verfolgen, dürfte die Ankündigung nicht überraschend kommen. Schließlich bestätigte Santaolalla bereits im vergangenen Sommer, dass er in „The Last of Us: Part 2 Remastered“ einen Auftritt haben wird.

Gleichzeitig nahm der die Überraschung vorweg und leakte die Neuauflage mehrere Monate vor der offiziellen Ankündigung. Zu den weiteren neuen Inhalten gehört der „No Return“ genannte Modus. Hierbei haben wir es mit einer klassischen Rougelike-Erfahrung zu tun, in der ihr in die Rolle bekannter Charaktere schlüpft.

Indem ihr die vor euch liegenden Missionen abschließt, schaltet ihr neue Ausrüstung sowie neue Fähigkeiten frei und könnt eure Charaktere kontinuierlich verbessern. Weitere Details zum „No Return“-Modus und dessen Ablauf findet ihr hier.

„The Last of Us: Part 2 Remastered“ erscheint am 19. Januar 2024 für die PS5. Neben den neuen Inhalten warten diverse technische Verbesserungen. Darunter eine Darstellung in nativem 4K, reduzierte Ladezeiten und eine optimierte Grafik.

Solltet ihr „The Last of Us 2“ für die PS4 euer Eigen nennen, könnt ihr eure Kopie für knapp zehn Euro einem Upgrade auf das PS5-Remaster unterziehen.

