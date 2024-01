The Last of Us Part 2: Making-Of-Dokumentation im neuen Trailer präsentiert

The Last of Us Part 2:

Bald erhalten wir einen detaillierten Einblick in die Entwicklung des Action-Adventures "The Last of Us: Part 2". Naughty Dog plant eine Making-Of-Dokumentation zu veröffentlichen, wie ein neuer Trailer bereits zeigt.

Am 19. Januar 2024 wird "The Last of Us: Part 2 Remastered" erscheinen.

In der kommenden Woche werden Sony Interactive Entertainment und Naughty Dog die Remaster-Fassung von „The Last of Us: Part 2“ für die PlayStation 5 veröffentlichen. Doch neben der Neuveröffentlichung des Spiels wird Naughty Dog auch eine Dokumentation zur Ansicht bereitstellen.

Eine Entwicklung mit Hindernissen

Inzwischen haben die Entwickler einen neuen Trailer zu dieser Making-Of-Dokumentation hochgeladen, der bereits einen Einblick in die Entwicklung des PlayStation-Spiels gewährt. Die Dreharbeiten begannen im Jahr 2016, wobei man das Projekt aufgrund der Pandemie letzten Endes einstellte.

Allerdings bringt man diese Dokumentation nach all den Jahren doch wieder ans Tageslicht. Der erste Trailer geizt jedoch nicht mit Spoilern zum Spiel, weshalb man ihn vorerst meiden sollte, wenn man „The Last of Us: Part 2“ noch nicht gespielt haben sollte.

In „Grounded II: Making The Last of Us Part II“ wird man verschiedene Persönlichkeiten aus dem Entwicklerteam hören, die ihre Arbeitsgeschichten erzählen. Darunter finden sich selbstverständlich der Director und Autor Neil Druckmann sowie die Autorin Halley Gross.

Man erklärt, warum man sich für einige bestimmte Ereignisse in der Handlung entschieden hat und welche Reaktionen man seitens der Spieler erwartet. Die Schattenseiten der Entwicklung, die Burnouts, Crunch-Zeiten und mehr umfassen, werden ebenfalls thematisiert. Auch die massiven Leaks, die vorab der Veröffentlichung erfolgten, werden angesprochen.

Dementsprechend kann man gespannt sein, wie tief die Dokumentation in die Materie eintauchen wird. Naughty Dog möchte in Zukunft weitere Informationen zu den Inhalten sowie dem offiziellen Erscheinungstermin mitteilen. Sobald entsprechende Details verraten werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

Hier ist der offizielle Trailer zu „Grounded II: Making of The Last of Us Part II“:

