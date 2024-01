The Last of Us Part 2 Remastered: Neue Skins feiern Killzone und weitere Franchises

The Last of Us Part 2 Remastered:

Wie kurz vor dem Release der PS5-Neuauflage durchsickerte, wird es sich beim "No Return"-Modus und den "Lost Levels" nicht um die einzigen neuen Inhalte von "The Last of Us: Part 2 Remastered" handeln. Darüber hinaus dürfen wir uns auf neue Skins freuen, mit denen ausgewählte Franchises zelebriert werden.

Mit „The Last of Us: Part 2 Remastered“ erscheint am morgigen Freitag, den 19. Januar 2024 der erste große First-Party-Titel des Jahres für die PS5.

Wie sich der offiziellen Ankündigung entnehmen ließ, dürfen wir uns sowohl auf diverse technische Verbesserungen als auch neue Inhalte freuen. Unter dem besagten Zusatz-Content befinden sich die sogenannten „Lost Levels“ sowie der „No Return“ genannte Roguelike-Modus. Dabei wird es allerdings nicht bleiben.

Stattdessen sickerte kurz vor der Veröffentlichung von „The Last of Us: Part 2 Remastered“ durch, dass zudem neue Skins für die Charaktere enthalten sind. Mit diesen zelebrieren die Entwickler ausgewählte bekannte Franchises wie „Killzone“, „Destiny“, „Mortal Kombat“, „Death Stranding“ oder den Kult-Sci-Fi-Racer „WipEout“.

Ein vom X-Nutzer „Okami 13“ zur Verfügung gestellter Clip ermöglicht euch einen ersten Blick auf die neuen Skins.

Kritiker sprechen von einem rundum gelungenen Remaster

Passend zum nahenden Release fiel in dieser Woche das Review-Embargo zu „The Last of Us: Part 2 Remastered“. Während die PS5-Neuauflage in unserem Test 9,5 von 10 möglichen Punkten abstaubte, liegt der internationale Wertungsschnitt auf Metacritic nach etwas mehr als 80 Reviews bei 90 Punkten.

Neben den neuen Inhalten heben die Tester vor allem die überarbeitete Grafik hervor. Neben einer Darstellung in der nativen 4K-Auflösung warten deutlich reduzierte Ladezeiten, verfeinerte Charakter-Modelle, überarbeitete Texturen und weitere Verbesserungen.

Ebenfalls gelobt wurde die Möglichkeit, die PS4-Version von „The Last of Us: Part 2“ für zehn Euro einem Upgrade auf das PS5-Remaster zu unterziehen.

Kurz nach der Veröffentlichung der internationalen Reviews meldete sich mit Matthew Gallant der für das Remaster verantwortliche Game Director zu Wort. In einem Interview verteidigte dieser „The Last of Us: Part 2 Remastered“ gegen die Kritik, dass eine Neuauflage dieser Art zu früh komme.

Einen Kritikpunkt, den Gallant so nicht stehen lassen möchte. So ist laut dem Game Director definitiv ein Publikum für das Remaster vorhanden, da stets neue Spielerinnen oder Spieler den Weg auf die PlayStation finden und das gefeierte Naughty Dog-Abenteuer in der bestmöglichen Form genießen möchten.

„Ich spreche auch für mich selbst. Ich freue mich, dass wir dies den Fans bringen können, und wenn es nicht für jeden ist, ist das in Ordnung“, so Gallant weiter.

The Last of Us Part II Remastered adds a ton of new character skins, including nods to other PlayStation franchises like Death Stranding.



And yes, they work in the campaign!#TLOU2Remastered pic.twitter.com/IUryLeewYT — KAMI (@Okami13_) January 16, 2024

