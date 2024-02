The Last of Us Part 2: Grounded II ist da – Doku jetzt anschauen

The Last of Us Part 2:

Am heutigen Abend ist die offizielle Dokumentation über die Entwicklung des zweiten "The Last of Us"-Ablegers online gegangen. Hier geben euch verschiedene Entwickler von Naughty Dog sowie die wichtigsten Darsteller interessante Einblicke.

Wie letzten Monat mitgeteilt erschien am heutigen Freitag die große Doku über „The Last of Us Part 2“. Ihr könnt sie euch fortan auf YouTube ansehen. Unterhalb der geschriebenen Zeilen haben wir das Video eingebettet.

Auch über das kürzlich veröffentlichte Remaster könnt ihr euch die Dokumentation in Kürze ansehen. Dafür müsst ihr zuerst das neue Update herunterladen. Gleich dazu gibt es ein paar neue Skins für Ellie und Abby.

Es ist die Fortsetzung zu „Grounded“, wo es um die Entwicklung des ersten Teils geht. Am 28. Februar 2014, erschien diese Dokumentation. Jetzt, zehn Jahre später, dürft ihr erneut einen ausführlichen Blick hinter die Kulissen von Naughty Dogs Entwicklungsprozess werfen. Nicht nur Entwickler, sondern auch die wichtigsten Schauspieler kommen zu Wort – darunter Joels Darsteller Troy Baker.

Die Schattenseiten der Entwicklung und mehr

Welche Themen behandelt werden? Druckmann und Co. sprechen ausführlich über die negativen Seiten der Entwicklung, wozu unter anderem der berüchtigte Crunch gehört. Auf die damaligen Leaks wird ebenfalls eingegangen. Darüber hinaus erfahrt ihr zahlreiche interessante Details, beispielsweise warum kontroverse Entscheidungen so getroffen wurden. Zudem könnt ihr euch ein Bild davon machen, wie die Arbeiten im Studio ablaufen.

Eine spannende Info haben bereits die Entwickler-Kommentare des Remasters verraten:

Hier die frisch hochgeladene Dokumentation. Zwei Stunden lang lässt euch „Grounded II“ in die Entwicklung von „The Last of Us Part 2“ eintauchen.

