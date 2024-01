The Last of Us Part 2: Die Doku zum Spiel – Grounded II hat einen Termin

The Last of Us Part 2:

Naughty Dog hat der Dokumentation "Grounded II" einen Termin verpasst. Schon bald dürft ihr einen Blick hinter die Kulissen der "The Last of Us Part 2"-Entwicklung werfen.

„Grounded II“ kommt bald! Wie Entwicklerstudio Naughty Dog heute bekanntgab, erscheint die „The Last of Us Part 2“-Doku am 2. Februar um 18 Uhr. Von diesem Tag an habt ihr die Möglichkeit, sie euch auf YouTube anzuschauen. Haltet also schon mal Popcorn bereit.

Außerdem kommt in absehbarer Zeit ein Update für das kürzlich veröffentlichte „The Last of Us Part 2 Remastered“. Hier wird die Dokumentation enthalten sein. Des Weiteren dürft ihr euch auf ein paar neue Skins für Ellie und Abby freuen.

Ein Trailer zur Doku ging bereits vor zwei Wochen online. Hier bekommt ihr einen kleinen Vorgeschmack. Wer Part Two noch nicht gespielt hat und das noch tun möchte, sollte jedoch auf das Video verzichten. Schließlich sind darin mehrere Spoiler zu sehen.

Mehrere beteiligte Entwickler kommen zu Wort – darunter natürlich Neil Druckmann, der als Director und Writer am Werk war. Themen, die angesprochen werden, sind unter anderem der entstandende Crunch und die Leaks vor der Veröffentlichung.

Grounded II: Making The Last of Us Part II is coming on February 2!



You'll be able to watch this documentary on YouTube and as part of an upcoming downloadable patch for #TLOU2Remastered. The update also includes additional new skins for Ellie and Abby! pic.twitter.com/kcWG2YVI6l — Naughty Dog (@Naughty_Dog) January 25, 2024

Durch die Entwickler-Kommentare im Remaster zu „The Last of Us Part 2“ haben die Spieler diesen Monat schon einige interessante Dinge erfahren. Zum Beispiel, dass zwei wichtige Charaktere eigentlich sterben sollten:

Habt ihr das Game noch nicht, könnt ihr es für 49,99 Euro kaufen. Wer die PS4-Version besitzt, zahlt lediglich zehn Euro.

Falls ihr die erste „Grounded“-Doku nicht gesehen habt, könnt ihr das hier nachholen. Das Video wurde am 28. Februar 2014, ist also fast zehn Jahre alt. Jedenfalls kriegt ihr fast einundeinhalb Stunden spannende Einblicke in die Entwicklung von „The Last of Us“ geliefert. Das Original erschien im Juni 2013 für die PlayStation 3.

Weitere Meldungen zu The Last of Us Part II.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren