Naughty Dog: Lebenslauf eines Story Artists befeuert die Gerüchte um eine neue Marke

In der Vergangenheit gab es immer wieder Spekulationen um eine neue Marke aus dem Hause Naughty Dog. Neue Nahrung erhält die Gerüchteküche durch den Story Artist Colin Lorimer, der in seinem Lebenslauf eine mögliche neue Marke andeutet.

In der Vergangenheit hielt sich recht hartnäckig das Gerücht, dass die „Uncharted“- und „The Last of Us“-Macher von Naughty Dog an einer neuen Marke arbeiten könnten.

Zwar wies Naughty Dog Anfang 2023 darauf hin, dass das Studio vergrößert wurde und derzeit an mehreren Projekten parallel arbeitet, konkrete Details nannten die Entwickler aber leider nicht. Für frische Spekulationen um eine mögliche neue Marke der „The Last of Us“-Schöpfer sorgt aktuell der Story Artist Colin Lorimer.

Dieser weist in seinem Lebenslauf darauf hin, dass er Naughty Dog bei den Arbeiten an „der neuesten Marke des Studios“ unterstützt. Zudem ist in dem Lebenslauf von einem „bisher unangekündigten Projekt“ die Rede, in das Lorimer bei Naughty Dog involviert ist.

Laut seinem Lebenslauf ist Lorimer seit 2021 für Naughty Dog aktiv und wirkte in den letzten Jahren auch am mittlerweile eingestellten „The Last of Us Online“ sowie der Geschichte der erfolgreichen HBO-Serie zu „The Last of Us“ mit.

Die Gerüchte nahmen 2022 an Fahrt auf

Ihren Anfang nahmen die Gerüchte um eine mögliche neue Marke von Naughty Dog im Jahr 2022. Damals entdeckten die Spielerinnen und Spieler in der PS5-Version von „The Last of Us: Part 1“ Konzeptgrafiken, die auf ein mögliches Fantasy-Projekt hindeuteten. Die Verantwortlichen von Naughty Dog äußerten sich zu den Gerüchten um die neue Marke seinerzeit nicht.

Das letzte Status-Update des Studios stammt aus dem Dezember 2023, als Naughty Dog auf dem hauseigenen Blog darauf hinwies, dass aktuell an mehreren ambitionierten Singleplayer-Projekten gearbeitet wird. Unbestätigten Berichten zufolge haben wir es zum einen mit dem dritten Teil der „The Last of Us“-Reihe zu tun.

Bereits im Juli des letzten Jahres bestätigte Neil Druckmann, dass er beim nächsten großen PS5-Projekt von Naughty Dog erneut als Autor und Director fungieren wird. Schnell spekulierte die Community, dass sich Druckmann hier auf „The Last of Us: Part 3“ bezogen haben könnte.

Im Herbst 2022 wiederum wiesen Stellenausschreibungen darauf hin, dass Naughty Dog bei einem der kommenden Projekte eng mit Visual Arts zusammenarbeitet. In den besagten Jobanzeigen sprachen die Verantwortlichen von einem Triple-A-Projekt, das uns „eine hohe grafische Qualität und ein fesselndes Spielerlebnis“ liefern wird.

Denkbar wäre, dass sich hinter dem Ganzen die neue Marke befindet, die seit einiger Zeit durch die Gerüchteküche geistert. Naughty Dog bestätigte dahingehend allerdings noch nichts.

