Naughty Dog: Gerüchte rund um Zusammenarbeit mit Days-Gone-Entwickler

Rund um Naughty Dog gab es in jüngster Vergangenheit mehrere Schlagzeilen. Dazu gehört die Ankündigung, ein Remaster des gerade mal drei Jahre alten „The Last of Us 2“ zu veröffentlichen, was reichlich Kritik nach sich zog. Zudem gab man bekannt, an neuen Singleplayer-Projekten zu arbeiten.

Es folgten Berichte über eine potenzielle Zusammenarbeit zwischen Naughty Dog und den „Days-Gone“-Entwicklern von Bend, was die Gerüchteküche derzeit so richtig brodeln lässt. Doch was ist dran an den Spekulationen?

Mögliche Zusammenarbeit zwischen Naughty Dog und Bend Studio

Ein aufmerksamer Reddit-Nutzer stieß auf das LinkedIn-Profil des Entwicklers Adam Lawson, der bei Bend Studio gearbeitet hat. In seiner Job-Beschreibung heißt es, dass er zwischen Januar 2020 und April 2022 an einem „unangekündigten Projekt mit Naughty Dog“ beteiligt war. Seit April 2023 arbeitet der erfahrene 3D-Künstler bei Archetype Entertainment.

Im Internet wird spekuliert, was diese Zusammenarbeit bedeuten könnte. Viele hoffen auf ein „Days Gone 2„, doch das gilt als unwahrscheinlich. Schließlich wissen wir seit langem, dass das Sequel eingestampft wurde.

Damals wurde ebenfalls bekannt, dass ein Teil von Bend Studio dem Entwickler Naughty Dog bei einem Multiplayer-Projekt unterstützten sollte, womit wir der Sache näher kommen.

Die Zusammenarbeit der PlayStation-internen Studios konzentrierte sich womöglich auf „The Last of Us Online“. Allerdings besteht auch hier seit letzter Woche die traurige Gewissheit, dass dieses Online-Projekt niemals erscheinen wird.

Das muss nicht zwangsläufig heißen, dass die Zusammenarbeit der beiden Studios ins Leere gelaufen ist. Offizielle Infos zum Thema existieren nämlich nicht.

Das Drama um The Last of Us Online

Bereits auf der E3 2018 kündigte Naughty Dog an, dass „The Last of Us 2“ über eine Form von Multiplayer-Komponente verfügen würde. Im Laufe der Zeit kristallisierte sich heraus, dass die Entwickler an einem kompletten Standalone-Titel arbeiteten.

Immer wieder beteuerte man, wie gut die Entwicklung vorankomme. Doch insbesondere in den letzten Monaten häuften sich Gerüchte über die Einstellung des Projekts. Und vergangene Woche gab Naughty Dog in einem öffentlichen Statement offiziell bekannt, dass die Entwicklung beendet wurde.

In der Begründung heißt es, man habe sich schlichtweg überschätzt. Es hätte an Ressourcen gefehlt, um sowohl die ambitionierten Singleplayer-Titel als auch ein Live-Service-Spiel wie „The Last of Us Online“ zu stemmen. Man musste eine Wahl treffen und entschied sich, bei den eigenen Stärken zu bleiben, nämlich das Erzählen emotionaler, guter Geschichten.

