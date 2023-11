Neil Druckmann: Legend Award für Naughty Dogs Co-Präsident

Am 23. Januar kommenden Jahres finden die jährlichen New York Game Awards statt. Hier wird unter anderem Neil Druckmann gewürdigt.

Das Oberhaupt von PlayStation-Studio Naughty Dog darf sich schon einmal auf den Andrew Yoon Legend Award freuen. Diesen Preis erhalten Persönlichkeiten, die das Medium Videospiele vorangetrieben und die Branche geprägt haben. Es ist eine Auszeichnung, die in den letzten Jahren unter anderem Hideo Kojima, Phil Spencer und Jade Raymond bekommen haben.

Harold Goldberg, Präsident der gemeinnützigen Organisation dahinter, würdigte die Leistung von Druckmann mit eigenen Worten. Nachdem er bereits mehrere Auszeichnungen bei diesem Event erhalten hat, sei es nun an der Zeit für den Legend Award.

Vom Praktikanten zum Präsidenten

„Druckmanns Geschichte ist eine inspirierende Geschichte der Selbstbestimmung. Er arbeitete sich von einem Praktikum bis zum Präsidenten hoch. Sein Geschick bei der Entwicklung von Titeln, die filmisches Gameplay und menschenzentriertes Storytelling immer wieder neu definieren, verdient es, gefeiert zu werden. Seine Bemühungen, Charaktere mit unterschiedlichen Hintergründen und Perspektiven zu schaffen, haben den Inhalt von AAA-Spielen bereichert“, so Goldberg.

Als Praktikant war Neil Druckmann damals an „Jak 3“ beteiligt, das 2004 in den Handel kam. Danach wirkte er an der erfolgreichen „Uncharted“-Reihe mit, bis er die kreative Leitung bei „The Last of Us“ übernahm. Damit brachten Druckmann und sein Team letztendlich eine der erfolgreichsten Videospiel-IPs überhaupt hervor. 2018 stieg Druckmann dann zum Vizepräsidenten auf, seit 2020 ist er Co-Präsident neben Evan Wells.

Momentan arbeitet der 44-Jährige an einem neuen PS5-Projekt, das noch unangekündigt ist. Vorher kriegen die Spieler aber offenbar eine PS5-Version von „The Last of Us Part II“ geliefert.

Auch der Executive Director Ryan O’Callaghan verlor ein paar Worte. Druckmanns kreative Vision habe die Spieleindustrie „entscheidend vorangebracht.“ Daher freue sich das Team bereits darauf, ihm den Preis persönlich zu überreichen.

In einem Video-Interview äußerte sich Druckmann selbst zu der gewonnenen Auszeichnung:

