The Last of Us 2 Remastered: Naughty Dog rechtfertigt PS5-Neuauflage

The Last of Us 2 Remastered:

"The Last of Us 2 Remastered" steht in den Startlöchern und erobert im Januar 2024 den Markt. Nach Kritik an der Neuauflage erklärte der zuständige Director, warum das PS5-Remaster nur wenige Jahre nach dem Original eine gute Entscheidung ist.

Mit “The Last of Us 2 Remastered” veröffentlichen Sony und Naughty Dog im bevorstehenden Januar die Neuauflage eines Spiels, das erst vor dreieinhalb Jahren auf den Markt gebracht wurde.

Allerdings gebe es gute Gründe für die nochmalige Veröffentlichung des Sequels rund um Ellie und Joel. „Ich denke, dass es eine Menge Spieler geben wird, die sich für das Next-Gen-Tech-Upgrade interessieren“, so der zuständige Director Matthew Gallant in einem Gespräch mit dem englischsprachigen Magazin Gamesradar.

Zu den Neuerungen und Erweiterungen gehören visuelle Verbesserungen, aber auch die Integration der haptischen DualSense-Features. Gleichermaßen profitieren Spieler von schnelleren Ladezeiten, die ebenfalls für die Neuauflage sprechen.

„Und einige Spieler werden wirklich begeistert sein, in 4K und im Fidelity-Modus oder im Performance-Modus zu spielen und all diese Next-Gen-Vorteile zu erhalten“, so Gallant weiter.

TLoU2-Remaster kommt mit neuen Inhalten

Doch nicht nur die Verbesserungen und Feature-Erweiterungen stellen einen Kaufanreiz dar. Auch mit neuen Inhalten wurde “The Last of Us 2 Remastered” bestückt, was laut Gallant ein weiterer Grund für die Entscheidung zugunsten einer neuen Version war.

Als Beispiel nannte der Director die “Lost Levels”, die während der Produktion aus dem ursprünglichen “The Last of Us Part 2” herausgenommen und um Entwicklerkommentare erweitert wurden.

Eine “schockierende Enthüllung” sollten Spieler in den “Lost Levels” nicht erwarten. Allerdings erhalten sie eine Vorstellung davon, was hätte sein können. Gleichzeitig sind Fans in der Lage, Abschnitte in einem Pre-Alpha-Zustand zu spielen, den “die meisten Spieler noch nie gespielt haben”.

„Ich denke, das könnte für die Spieler tatsächlich eine ziemliche Offenbarung sein“, so Gallant über die geschnittenen Inhalte.

In „Lost Levels" können Spieler einst herausgeschnittene Abschnitte erkunden.

Ein weiterer Bestandteil der Remastered-Version von “The Last of Us Part 2” ist der Roguelike-Modus „No Return“, zu dem unser gestern veröffentlichter Artikel zahlreiche Informationen bereithält. Musikliebhaber wiederum können auf den freien Gitarrenmodus zugreifen und die Saiten zum Klingen bringen,

“Insgesamt gibt es also viele verschiedene Dinge, von denen ich denke, dass sie verschiedene Zielgruppen ansprechen werden. Und hoffentlich findet jeder etwas, das ihm gefällt”, so Gallant weiter.

“The Last of Us 2 Remastered” kommt am 19. Januar 2024 auf den Markt. Spieler, die bereits im Besitz der 2020 veröffentlichten Version sind, können für überschaubare zehn Euro ein Upgrade vornehmen.

Im Fall des ersten “The Last of Us” kam es gar zu drei Veröffentlichungen. Das ursprüngliche Spiel erschien im Juni 2013 für die PS3, im Juli 2014 als Remaster für die PS4 und im September 2022 als Remake für die PS5.

