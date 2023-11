Naughty Dog: Nach 17 Jahren – Head of Technology Gyrling verlässt die Uncharted-Macher

Wie Naughty Dog bekannt gab, entschloss sich ein weiterer langjähriger Veteran dazu, die "Uncharted"- und "The Last of Us"-Macher zu verlassen. Die Rede ist von Christian Gyrling, der zuletzt den Posten des Head of Technology bekleidete.

Wie die Verantwortlichen von Naughty Dog in einem aktuellen Statement bestätigten, kommt es beim Studio hinter bekannten Marken wie „Uncharted“ und „The Last of Us“ erneut zu personellen Veränderungen.

So bestätigte das kalifornische Studio, dass sich Christian Gyrling nach mehr als 17 Jahren dazu entschloss, Naughty Dog zu verlassen. Über die Gründe, die zum Abgang des langjährigen Veteranen führten, wurde nicht gesprochen. Auch ist unklar, wohin es Gyrling nach seinem Abschied von Naughty Dog als nächstes führen wird.

Zuletzt bekleidete Gyrling bei den „Uncharted“-Machern den Posten des Head of Technology. Allerdings nicht lange. Stattdessen übernahm Gyrling diesen Posten erst im Juli 2023 von Evan Wells, der Naughty Dog im Sommer nach 25 Jahren im Unternehmen verließ.

Ein Nachfolger für Gyrling wurde bereits gefunden: Travis McIntosh, ein weiterer Veteran, der bereits seit 19 Jahren bei Naughty Dog arbeitet.

Naughty Dog arbeitet an mehreren Projekten

„Unser Head of Technology, Christian Gyrling, hat sich dazu entschieden, Naughty Dog nach einer beeindruckenden 17-jährigen Karriere in unserem Studio zu verlassen. Wir sind dankbar für seine zahlreichen Beiträge zum Studio, unseren Spielen und seinem Team. Christian wird uns sehr fehlen, und wir wünschen ihm das Beste für seinen weiteren Weg“, so Naughty Dog. „Travis Mcintosh, ein 19-jähriger Veteran bei Naughty Dog, wird Christian als Head of Technology nachfolgen.“

Aktuell arbeitet das im kalifornischen Santa Monica ansässige Studio an mehreren neuen Projekten. Darunter einem Multiplayer-Spin-off zur „The Last of Us“-Reihe. Nachdem in den letzten Wochen immer wieder Gerüchte um ein mögliches Aus des Multiplayer-Titels die Runde machten, stellte Game-Director Vinit Agarwal vor wenigen Tagen klar, dass er weiterhin an dem Spiel arbeitet.

Des Weiteren erreichten uns in der Vergangenheit immer wieder Gerüchte um ein mögliches „The Last of Us: Part 3“. Offiziell angekündigt wurde der Nachfolger bislang allerdings nicht.

