Days Gone 2: Sequel ein zu großes Risiko? Coop-Modus war geplant

In einem Livestream mit David Jaffe bestätigte Jeff Rose, der Game-Director hinter "Days Gone", dass in der Tat an einem Nachfolger gearbeitet wurde. Dieser sollte neben verschiedenen Verbesserungen auch einen kooperativen Mehrspieler-Modus bieten.

"Days Gone 2" befand sich bei Sony Bend in Entwicklung.

In der vergangenen Woche erreichte uns das Gerücht, dass die Entwickler der Sony Bend Studios zwischenzeitlich an einem Pitch zu „Days Gone 2“ gearbeitet haben, der jedoch von Sony Interactive Entertainment abgelehnt wurde.

In der Zwischenzeit meldete sich auch Jeff Rose zu Wort, der als Game-Director für das erste „Days Gone“ verantwortlich war und in einem Livestream mit David Jaffe bestätigte, dass Sony Bend in der Tat an einem Nachfolger arbeitete. Aufgrund eines NDA (Non-Disclosure Agreement) war es damals jedoch nicht möglich, über „Days Gone 2“ zu sprechen. Im Verlauf des Gesprächs versicherte Ross, dass seine Entscheidung, Sony Bend im Dezember 2020 zu verlassen, aus persönlichen Gründen getroffen wurde und nichts mit der Tatsache zu tun hatte, dass Sony Interactive Entertainment „Days Gone 2“ ablehnte.

Entwickler wollten sich Kritik der Spieler zu Herzen nehmen

Da „Days Gone“ zum Release mit diversen Bugs zu kämpfen hatte, bewegten sich die internationalen Testwertungen auf einem enttäuschenden Niveau. Auf Metacritic bringt es das Werk von Sony Bend beispielsweise auf eine Durchschnittswertung von gerade einmal 71 Prozent. Daher wollten sich die Entwickler bei den Arbeiten am Nachfolger das Feedback der Spieler zu Herzen nehmen und dieses entsprechend berücksichtigen.

Darüber hinaus waren Neuerungen wie ein Coop-Modus geplant, der abseits der Kampagne gespielt und euch beispielsweise die Möglichkeit geboten hätte, eine Crew zusammenzustellen und zusammen mit anderen Spielern um das Überleben zu kämpfen oder nach Ressourcen zu suchen. Kooperative Gefechte gegen riesige Freaker-Horden sollten ebenfalls zu den Gameplay-Elementen des Coop-Multiplayers gehören.

Trotz der eher enttäuschenden Wertungen ist Ross laut eigenen Angaben stolz auf seine Arbeiten an „Days Gone“: „Ich bin super stolz darauf. Die Einschränkung ist, dass ich genau wie jeder andere weiß, was all die Fehler im Spiel sind. Es ist kein perfekter Titel, aber es war der erste Titel einer Reihe. Und man weiß immer, dass man damit den Brückenkopf etabliert. Dann wird es eine Plattform, auf der Sie aufbauen und die Dinge verbessern.“

Nachfolger ein zu großes finanzielles Risiko?

Auch wenn sich „Days Gone“ besser verkaufte als alle bisherigen Werke der Sony Bend Studios zusammengerechnet, sei das vorläufige Aus von „Days Gone 2“ vor allem auf finanzielle Risiken zurückzuführen. „Um Ihre Frage zu beantworten, möchte ich in diesem Zusammenhang nur sagen, dass Sonys Kalkulation zu diesem Zeitpunkt wie folgt aussah: Als die Arbeiten an einem Spiel wie Days Gone begannen, waren wir 45 Leute. Wir gingen herum und fragten, wie wir mit 45 Leuten ein Open-World-Spiel bauen könnten. Die Antwort war, dass wir gewachsen sind. Wir haben unsere Anzahl von 45 auf 120 erhöht“, so Ross weiter.

„Es gab ein Startbudget für Days Gone, das groß war. Aber das war nicht das Ende. Wir endeten mit einer viel höheren Zahl und ich denke, diese Zahl ist dann wahrscheinlich der Ausgangspunkt für das nächste Projekt. Sony mit diesen großen Triple-A-Spielen… das sind keine billigen Spiele. […] Spiele, bei denen man vier bis fünf Millionen Exemplare verkaufen muss, um die Gewinnschwelle zu erreichen.“

„Man muss Vertrauen in die Rendite haben, weil Sony nicht über das Geld verfügt, wie Microsoft es tut, und sie es daher sehr intelligent nutzen und sich auf ein vielfältiges Portfolio konzentrieren müssen“, heißt es abschließend.

Ob „Days Gone 2“ komplett vom Tisch ist oder zu einem späteren Zeitpunkt doch noch realisiert werden könnte, konnte Ross laut eigenen Aussagen nicht bestätigen.

