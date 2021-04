Uncharted: Laut Jason Schreier befand sich ein neuer Ableger in Entwicklung

Wie könnte die "Uncharted"-Reihe fortgesetzt werden?

In seinem neuesten Bericht schreibt Jason Schreier unter anderem über einen neuen „Uncharted“-Ableger. Dafür soll sich das US-amerikanische Entwicklerstudio ursprünglich mit dem Bend Studio zusammengeschlossen haben. Weil das Entwicklerteam aber inzwischen an einer eigenen Marke arbeitet, war Naughty Dog ab diesem Zeitpunkt alleine für das Projekt verantwortlich.

Zwar fand die Geschichte rund um Nathan Drake mit dem vierten Teil ein episches Ende, doch anscheinend möchte Sony auf den großen Erfolg der actiongeladenen Abenteuer-Reihe weiter aufbauen.

Schreier weiß allerdings nicht genau, ob an diesem Projekt noch immer gearbeitet wird. Sollte sich dieser Ableger noch immer in Entwicklung befinden, wird es vermutlich einen komplett neuen Protagonisten geben. Eventuell schlüpft ihr auch erneut in die Rolle von Chloe Frazer oder Nadine Ross. Das 2017 veröffentlichte Spin-Off „Lost Legacy“ stellte unter Beweis, dass das Franchise auch ohne den draufgängerischen Schatzsucher funktioniert.

In den vergangenen Jahren gab es mehrere Andeutungen seitens Naughty Dog, die auf neue „Uncharted“-Teile hindeuteten. Zum Beispiel meinte der Kreativdirektor von „Lost Legacy“, dass es noch weitere Geschichten zu erzählen gibt.

Bereits im Januar gab es einen interessanten Hinweis

Den letzten Hinweis auf einen Nachfolger gab es Anfang des Jahres: Dem Lebenslauf von Michael Mumbauer, ehemaliger Geschäftsführer des SCE San Diego Studios, konnte nämlich ein interessantes Detail entnommen werden. Dort wurde geschrieben, dass das besagte Entwicklerstudio an einem Action-Adventure arbeitet, das auf einer existierenden Spielemarke basiert.

Genauere Details sind jedenfalls nicht bekannt. Was genau euch in einem neuen Ableger der „Uncharted“-Reihe erwarten könnte, ist völlig unbekannt. Bei den Gerüchten zu einem „The Last of Us“-Remake wurde Schreier etwas konkreter:

Neben den Aussagen bezüglich eines neuen „Uncharted“-Spiels und des oberhalb verlinkten „The Last of Us“-Remakes sprach Schreier auch über eine Fortsetzung zu „Days Gone“. Darüber könnt ihr euch in diesem Artikel informieren.

Auch wenn Jason Schreier ein anerkannter Gaming-Journalist ist, müssen wir darauf hinweisen, dass es sich bei den getätigten Aussagen bislang um unbestätigte Informationen handelt. Sobald wir hierzu etwas handfestes erfahren, werden wir wie gewohnt umgehend darüber berichten.

