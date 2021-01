Uncharted 5: Nachfolger bei Sony San Diego in Entwicklung?

Zuletzt wurden die Entwickler von Sony San Diego immer wieder mit einem möglichen "Uncharted 5" in Verbindung gebracht. Für frische Spekulationen in diese Richtung sorgt der Lebenslauf des ehemaligen Studio-Oberhaupts Michael Mumbauer.

"Uncharted 5" geistert weiter durch die Gerüchteküche.

Vor ein paar Monaten gaben die Entwickler der Sony San Diego Studios bekannt, dass das Studio hinter den Kulissen mit den Arbeiten an einem neuen PS5-Projekt begonnen hat.

Während die Verantwortlichen von Sony San Diego bisher nicht näher ins Detail gehen wollten, wurde das Studio in den vergangenen Wochen immer wieder mit einem möglichen „Uncharted 5“ in Verbindung gebracht. Für frische Spekulationen in diese Richtung sorgt aktuell der Lebenslauf von Michael Mumbauer, der bis November des vergangenen Jahres den Posten des Studio-Oberhaupts von Sony San Diego bekleidete.

Ein Action-Adventure auf Basis einer bestehenden Marke

In diesem wird darauf hingewiesen, dass Sony San Diego derzeit an einem Action-Adventure auf Basis einer bestehenden Marke arbeitet. Doch damit nicht genug: Darüber hinaus verlinkt Mumbauer in der „Featured“-Sektion seines LinkedIn-Profils auf ein Video des Youtubers „RobinGaming“, in dem von einem „Uncharted 5“ die Rede ist, das sich bei Sony San Diego für die PlayStation 5 in Arbeit befinden soll. Ein weiterer Hinweis auf den Nachfolger?

„Sein jüngster Erfolg ist der Aufbau eines brandneuen All-Star-Entwicklungsteams für AAA Action / Adventure für Playstation. Dieses Team mit Sitz in San Diego und proprietärer Engine-Technologie wurde zusammengestellt, um bestehende Franchise-Unternehmen zu erweitern und alle neuen Storys für die nächste Generation von Spielern zu erstellen“, heißt es im Lebenslauf von Mumbauer zu seiner Zeit bei den Sony San Diego Studios.

Offiziell bestätigt wurde „Uncharted 5“ bisher allerdings nicht.

