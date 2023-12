Naughty Dog: Arbeitet an mehreren ambitionierten Singleplayer-Projekten

Wie auf dem offiziellen Blog bestätigt wurde, arbeitet Naughty Dog aktuell an gleich mehreren neuen Singleplayer-Titeln. Abgesehen von der Tatsache, dass wir es hier mit ambitionierten Projekten zu tun haben, gingen die "Uncharted"- und "The Last of Us"-Macher aber nicht näher ins Detail.

In einer aktuellen Mitteilung an die Community hatten die Entwickler von Naughty Dog gleich mehrere Neuigkeiten parat. Zum einen gab das Studio bekannt, dass der Multiplayer-Titel auf Basis von „The Last of Us“ nach einigem Hin und Her endgültig eingestellt wurde.

Eine Entscheidung, die die Verantwortlichen von Naughty Dog auf die Ressourcen zurückführten, die „The Last of Us Online“ gebunden und die das Studio von anderen Projekten hätte abziehen müssen. Damit wären wir bei der zweiten Neuigkeit, die die Verantwortlichen von Naughty Dog auf dem offiziellen Blog bestätigten.

Wie es heißt, arbeitet das im kalifornischen Santa Monica ansässige Entwicklerstudio derzeit an gleich mehreren neuen Singleplayer-Erfahrungen.

Der Haken an der Sache: Abgesehen von der Tatsache, dass wir uns auf „ambitionierte Projekte“ freuen dürfen, ging Naughty Dog leider nicht näher ins Detail.

The Last of Us: Part 3 und eine neue Marke?

„Wir haben hier bei Naughty Dog mehr als ein ehrgeiziges, brandneues Einzelspielerspiel, an dem wir arbeiten“, so das Studio. „Und wir können es kaum erwarten, mehr darüber zu verraten, was als nächstes kommt, wenn wir bereit sind.“ Eine Aussage, mit der das Studio die Spekulationen um seine kommenden Projekte noch einmal befeuerte.

Im Juli gab Neil Druckmann bekannt, dass das nächste große Projekt des Studios, bei dem er abermals als Autor und Director fungieren wird, in die Entwicklung startete. Auch wenn eine offizielle Bestätigung noch aussteht, verdichteten sich in der Vergangenheit die Hinweise, dass sich hinter dem Ganzen „The Last of Us: Part 3“ verstecken könnte.

Darüber hinaus machten immer wieder Gerüchte die Runde, dass bei Naughty Dog eine neue Marke entsteht. Spekulationen, die auf Artworks zurückzuführen sind, die die Community in der Neuauflage von „The Last of Us: Part 1“ entdeckte.

Das einzige offiziell bestätigte Projekt von Naughty Dog ist das PS5-Remaster zu „The Last of Us: Part 2“, das im Januar 2024 erscheint.

