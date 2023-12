The Last of Us Online: Multiplayer-Spiel offiziell eingestellt

The Last of Us Online:

Es ist offiziell: "The Last of Us Online" wird nicht mehr erscheinen. Die Entwicklung des Multiplayer-Projektes wurde gestoppt. Naughty Dog liefert eine Begründung.

"The Last of Us" wird vorerst kein reines Online-Spiel bekommen. Die Entwicklung wurde eingestellt und Naughty Dog möchte sich auf Singleplayer-Erfahrungen konzentrieren.

Im vergangenen November betonte Naughty Dogs Game Director Vinit Agarwal, dass er noch immer “an diesem Spiel” arbeitet. Doch damit ist nun endgültig Schluss. Die Entwicklung von “The Last of Us Online” wurde offiziell eingestellt.

Naughty Dog möchte sich fortan wieder auf Singleplayer-Spiele konzentrieren, wie wir parallel in der verlinkten Meldung berichten.

Eine Richtungsentscheidung war notwendig

“Wir haben die unglaublich schwierige Entscheidung getroffen, die Entwicklung dieses Spiels einzustellen”, schreibt Naughty Dog in einem Blog-Post.

Man wisse, dass diese Ankündigung für viele Spieler hart sein werde, vor allem für die “engagierte The Last of Us Factions-Community”. Auch bei Naughty Dog sei man niedergeschmettert.

Das Studio verweist darauf, dass der volle Umfang von “The Last of Us Online” erst erkannt wurde, als die Entwicklung in die volle Produktion überging.

Irgendwann sei der Punkt gekommen, an dem sich Naughty Dog entscheiden musste: “Ein reines Live-Service-Studio zu werden oder sich weiterhin auf erzählende Einzelspieler-Spiele zu konzentrieren, die das Erbe von Naughty Dog definiert haben”, heißt es in der Erklärung.

Zum Thema – The Last of Us 2 Remastered: Naughty Dog rechtfertigt PS5-Neuauflage

Die Entscheidung war eindeutig und rückblickend auf die Geschichte der “The Last of Us”- und “Uncharted”-Macher ein logischer Schritt.

Und auch die bisherige Arbeit an “The Last of Us Online” sei nicht vergeudet. Die Lehren und Investitionen in Technologie aus diesem Spiel sollen in die Entwicklung kommender Projekte einfließen und seien “von unschätzbarem Wert für die Richtung, die wir als Studio einschlagen”.

“Wir sind unheimlich stolz auf alle Mitarbeiter des Studios, die an diesem Projekt mitgearbeitet haben”, versichert Naughty Dog.

Neuland waren die Multiplayer-Schlachten für Naughty Dog nicht. Schon im Spielmodus „Factions“ ließ das Studio Spieler gegeneinander antreten.

Sonys Live-Service-Ansatz bekommt weitere Risse

Während viele Spieler den weiteren Fokus auf Singleplayer-Games begrüßen werden, ist es der nächste Rückschlag für Sonys Pläne, in den Live-Service-Bereich vorzudringen. Bis 2026 sollten mindestens zehn solcher Spiele veröffentlicht werden, wovon das Unternehmen mittlerweile abwich,

Mit angekündigten Projekten wie “Concord” und “Fairgame$” konnte der PS5-Hersteller nicht überzeugen. Und auch Bungie, das für 3,6 Milliarden Dollar übernommen wurde, um die Live-Service-Aktivitäten von Sony zu unterstützen, musste zuletzt Entlassungen ankündigen.

Dass „The Last of Us Online“ auf wackeligen Beinen steht, wurde schon Anfang des Jahres klarer. Berichten zufolge hatte Sony den Umfang der Bemühungen damals reduziert, was ein Resultat einer Bewertung des Plattforminhabers und Bungie war. Laut Bloomberg ging das mit einer Verkleinerung des Teams einher.

„Bungie stellte die Fähigkeit des Multiplayer-Projekts von The Last of Us in Frage, die Spieler über einen längeren Zeitraum zu binden, was zur Neubewertung führte“, hieß es damals.

Zum Thema – Marathon: Bungies Shooter soll das ultimative Live-Service-Spiel werden

Unmittelbar vor der Veröffentlichung des Bloomberg-Berichts schien Naughty Dog der Enthüllung zuvorkommen zu wollen. In den sozialen Medien betonte der Entwickler, dass die Entwicklung des Mehrspieler-Projektes zu “The Last of Us” mehr Zeit erfordern würde.

Zuletzt wurde im Oktober spekuliert, dass der Multiplayer-Titel keine Zukunft hat und eingestellt wird, was sich nun bewahrheitet.

Was haltet ihr von der Entscheidung, “The Last of Us Online” aufzugeben? Ist es der richtige Schritt oder hattet ihr euch auf die Mehrspielerschlachten gefreut?

Weitere Meldungen zu The Last of Us.

