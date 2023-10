The Last of Us: Entwicklung des Multiplayer-Projekts von Naughty Dog eingestellt?

The Last of Us:

Zum Abschluss der Woche erreichte uns das Gerücht, dass sich die Verantwortlichen von Naughty Dog dazu entschlossen haben sollen, die Arbeiten am Multiplayer-Projekt von "The Last of Us" komplett einzustellen. Dies berichtet der Leaker "TheTipster". Offiziell bestätigt wurde das Ganze aber nicht.

Das Multiplayer-Projekt zu "The Last of Us" sorgt aktuell für reichlich Gesprächsstoff.

In den letzten Tagen schienen sich die Hinweise zu verdichten, dass sich das geplante Multiplayer-Projekt zu „The Last of Us“, das in Form eines Stand-Alone-Titels veröffentlicht werden soll, in der sogenannten Entwicklungshölle befinden könnte.

So erreichte uns Anfang der vergangenen Woche die Meldung, dass Naughty Dog mindestens 25 Angestellte, die mit befristeten Verträgen ausgestattet waren, entließ. Ergänzend dazu berichtete Kotaku, dass die Arbeiten am Multiplayer-Titel zu „The Last of Us“ derzeit auf Eis liegen sollen. Noch einen Schritt weiter geht der Leaker „TheTipster“, der in Erfahrung gebracht haben möchte, dass die Arbeiten an dem Projekt komplett eingestellt wurden.

Entgegen anderslautender Berichte, in denen die Rede davon war, dass negatives Feedback von Bungie zum vorläufigen Entwicklungsstop des Multiplayer-Titels geführt haben soll, gibt „TheTipster“ an, dass die Entscheidung, das Projekt komplett einzustellen, von Naughty Dog selbst getroffen wurde.

Weiter merkt der Leaker an, dass die Entwickler von Naughty Dog die besten Elemente des Multiplayer-Spin-offs in „The Last of Us: Part 3“, das sich laut „TheTipster“ definitiv in Arbeit befindet, aufgreifen werden.

Das Statement des Leakers im Wortlaut

„Jim Ryan hat eine Reihe von Studios gebeten, diese Art von Spielen zu entwickeln. Naughty Dog hatte lange über die Idee nachgedacht, Factions 2 zu machen. Diese Idee entwickelte sich aber zu etwas mehr“, führte der Leaker aus. „Letztendlich schien es so, als hätten sie Probleme damit, das Spiel, das sie machen wollten, in einer Games-as-a-Service-Form zu entwickeln. Bungie war beteiligt, aber nicht in der Art und Weise, wie es die Leute behauptet haben.“

„Bungie ist jetzt ein PlayStation-Studio. Daher werden sie an einem großen Prozentsatz anderer Spiele der PlayStation Studios beteiligt sein“, heißt es weiter. „Es scheint, dass Naughty Dog mit dem Spiel einfach nicht zufrieden war und sie erwägen, nur die Teile, mit denen sie zufrieden waren, in The Last of Us: Part 3 zu verschieben, anstatt einen separaten Titel herauszubringen, der das Image der Marke in ihren eigenen Augen beschädigt.“

Auch wenn „TheTipster“ in der Vergangenheit des Öfteren für korrekte Leaks und Aussagen zu haben war, sollten Gerüchte dieser Art wie gehabt mit der nötigen Vorsicht genossen werden.

Eine offizielle Stellungnahme zum aktuellen Stand der Dinge steht nämlich weiterhin aus.

Quelle: Gameranx

