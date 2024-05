Hi-Fi Rush: Tango Gameworks wollte vor Schließung einen Nachfolger erschaffen

Das japanische Entwicklerstudio Tango Gameworks, das 2010 von Entwicklerlegende Shinji Mikami gegründet wurde, wurde vor wenigen Tagen seitens Microsoft geschlossen. Diese Entscheidung können viele nicht verstehen. Schließlich hatte das Studio Anfang des vergangenen Jahres mit „Hi-Fi Rush“ durchaus einen Erfolg erzielt.

Die Entwickler hatten bereits Pläne für Hi-Fi Rush 2

Inzwischen sind weitere Berichte aufgetaucht, laut denen Tango Gameworks Zukunftspläne für die Marke hatte. In einem neuen Bloomberg-Artikel wird herausgestellt, dass ein Nachfolger zu „Hi-Fi Rush“ der Xbox-Führung vorgeschlagen werden sollte. Zusätzlich wollte man weitere Mitarbeiter einstellen, um das Projekt auch umzusetzen.

Umso überraschender war es für die Mitarbeiter, dass Tango Gameworks seitens Microsoft geschlossen wurde. Schließlich hatte die Xbox-Sparte in der Vergangenheit „Hi-Fi Rush“ als einen „Durchbruchserfolg“ betitelt, der alle wichtigen Messungen und Erwartungen erfüllen konnte.

Der Bloomberg-Journalist Jason Schreier hat in einem nachfolgenden Tweet klargestellt, dass sich „Hi-Fi Rush 2“ noch in der Pitching-Phase befand. Dies bedeutet, dass die Entwickler noch ein Konzept sowie einen möglichen Prototypen zusammenstellen, was sie daraufhin dem Publisher vorstellen. Daraufhin wird seitens des Geldgebers bestimmt, ob dieses Projekt umgesetzt wird. Und es passiert nicht selten, dass entsprechende Ideen in dieser Phase abgelehnt werden.

Schließlich wird bereits prognostiziert, wie lange eine entsprechende Entwicklung dauert, wie viel sie kostet und ob sich all dies wirtschaftlich rechnet.

Letztendlich hat sich Microsoft für eine Kostenreduzierung entschieden. Somit kam das Studio nicht einmal dazu den Nachfolger vorzustellen. Der Studiogründer Shinji Mikami hatte Tango Gameworks bereits im vergangenen Jahr verlassen, um sich neuen Herausforderungen zu stellen. Er drückte kurz und knapp seine Traurigkeit über die Studioschließung aus.

Die Verantwortlichen hatten betont, dass man konsolidieren wollte, um mehr Fokus auf weniger Projekte lenken zu können. So sagte Jill Braff, die Leiterin der ZeniMax-Studios, dass es schwierig sei, neun Studios aus aller Welt zu unterstützen. Die Aufgaben wachsen immer weiter und das zentrale Team blieb schmal besetzt. Deshalb hatte man das Gefühl, dass bald alles über den Kopf zusammenbrechen würde.

