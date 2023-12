The Last of Us: Streaming-Service Max bestätigt Staffel 2 des Serienhits mit Video für 2025

The Last of Us:

Nachdem zuletzt unklar war, wann Staffel 2 von "The Last of Us" starten könnte, sorgt Streaming-Service Max nun für Klarheit: In einem neuen Video wird bestätigt, dass der Serienhit 2025 in seine zweite Runde gehen soll.

Die Abenteuer von Joel und Ellie sollen 2025 in der 2. Staffel von "The Last of Us" weitergehen.

Die Serienadaption des PlayStation-Hits „The Last of Us“ zählt definitiv zu den erfolgreichsten Serien des langsam ausklingenden Jahres 2023. Natürlich möchten Sony und der verantwortliche US-Sender HBO („Game of Thrones“) hierauf aufbauen. Deshalb ist eine 2. Staffel der Dramaserie bereits längst beschlossene Sache. Nun bestätigte Streaming-Service Max in einem neuen Video, dass sich Fans schon 2025 auf neue Abenteuer mit Joel und Ellie freuen dürfen.

Das Beste kommt erst noch zu HBO – inklusive The Last of Us

Genauer veröffentlichte der VOD-Anbieter eine rund zweiminütige Jahresvorschau. In dieser dürfen Serien-Fans einen Blick auf die Highlights des kommenden Jahres werfen. Hierzu zählen etwa heißerwartete Fortsetzungen wie Season 2 von „House of the Dragon“ und der Crime-Hit „True Detective: Night Country“. Zudem stehen vielversprechende Produktionen wie „The Regime“ und das „The Batman“-Spin-off „The Penguin“ im Fokus.

Am Ende des Videos erfolgt schließlich die Bestätigung: Die 2. Staffel von „The Last of Us“ startet 2025 bei Max! Näher ins Detail gingen die Verantwortlichen allerdings noch nicht. Ein ungefährer Startzeitraum bleibt also noch unbekannt. Zumindest bestätigt dies ältere Aussagen, dass der 2025-Start weiterhin eingehalten werden könne. Wegen des monatelangen Streiks der Drehbuchautoren und Schauspieler in Hollywood schien dies lange unsicher.

Nachdem die Arbeiten an Season 2 von „The Last of Us“ wegen des Streiks noch pausieren mussten, gab Showrunner Craig Mazin vor wenigen Tagen bekannt, wann die Dreharbeiten beginnen können. Während eines Events (via Variety) verkündete er den 12. Februar 2024 als Starttermin des Drehs. Die zuvor von Insider Gaming verbreiteten Infos zum vermeintlichen Drehstart des Serienhits haben sich somit als falsch erwiesen.

Neben einem potentiellen Termin des Drehstarts kursierten zuletzt darüber hinaus Meldungen, dass eine Abby-Darstellerin gefunden worden sei. Angeblich hat die unter anderem aus „Booksmart“ und „Last Man Standing“ bekannte Schauspielerin Kaitlyn Dever das Rennen gemacht. Eine offizielle Bestätigung steht zum gegenwärtigen Zeitpunkt allerdings noch aus.

Staffel 2 von „The Last of Us“ soll 2025 bei HBO und dem dazugehörigen Streaming-Service Max starten. Nachdem Season 1 hierzulande bereits bei Sky und WOW verfügbar war, könnte eine Pay-TV-/Streaming-Auswertung der Fortsetzung erneut über beide Anbieter möglich sein.

