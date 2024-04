Fallout-Boost: Amazon-Serie lässt Spielerzahlen sprunghaft ansteigen

"Fallout" hat Amazons Prime Video erobert und beflügelt die komplette Marke. Am vergangenen Wochenende stiegen die Zugriffszahlen sprunghaft an.

Mit “Fallout” verweilt seit einigen Tagen die nächste Videospielmarke in der Bibliothek eines Streaminganbieters. Amazon schnappte sich 2020 die Rechte zur Produktion einer TV-Serie, an der auch Bethesda mitwirkte.

Am Ende ist es ein Gemeinschaftsprojekt, von dem beide Seiten profitieren. Während Amazon auf Prime Video einen neuen Vorzeigetitel hat, stiegen parallel zur Veröffentlichung die Zugriffe auf die “Fallout”-Spiele.

Vervielfachung der Zugriffszahlen

“Fallout” ist zwar auch auf Konsolen vertreten. Doch besonders transparent sind die Zugriffszahlen auf Steam, die übergreifend einen deutlichen Anstieg der Spielerzahlen zeigen.

“Fallout 76” zum Beispiel kam in den vergangenen Monaten auf Peaks von 7.000 bis etwa 12.000 gleichzeitigen Steam-Spielern. Ende der vergangenen Woche stieg diese Zahl sprunghaft auf bis zu rund 40.000 Spieler an.

Ähnlich sieht es bei “Fallout 4” aus. Hier waren es monatelang Spieler-Peaks zwischen 15.000 und 25.000. Bis zu 83.441 gleichzeitige Spieler versammelten sich am vergangenen Wochenende.

Insgesamt weniger beliebt ist “Fallout New Vegas”. Nach den im Schnitt bis zu 5.000 gleichzeitigen Steam-Spielern in den vergangenen Monaten konnte mit dem Start der „Fallout“-Serie auf Amazon Prime Video aber auch hier ein Peak-Zuwachs auf knapp 20.000 verzeichnet werden.

Fallout auch in den Verkaufscharts vorn dabei

Dass es sich bei den Spielern am vergangenen Wochenende nicht nur um Leute handelt, die bereits im Besitz der Bethesda-Titel waren, verdeutlicht ein Blick auf die Verkaufs-Charts.

Auf Steam verweilt “Fallout 4” momentan auf Rang 3. Mit 4,99 Euro ist das 2015 veröffentlichte Endzeitspiel zwar im Angebot. Aber als Grundlage für die Positionierung dient der Umsatz.

“Fallout 76” ist mit einem Angebotspreis von 9,99 Euro auf Platz 5 vertreten. Die “Fallout 4: Game of the Year Edition” schnappte sich Rang 7. “Fallout New Vegas” verweilt mit einem Preis von 2,49 Euro etwas abgeschlagen auf Rang 26.

Zwar könnte auch der neuste Sale einen Einfluss auf die Spielerzahlen haben. Allerdings sind die „Fallout“-Spiele regelmäßig im Angebot, ohne dass es zu derartigen Spielerzuwächsen kommt.

Warum die Leute plötzlich vom “Fallout”-Universum angetan sind, verrät unsere Serienkritik:

Auch wenn „Fallout 4“ einige Jahre auf dem Buckel hat, steht ein neues Update bevor. Das lang erwartete New-Gen-Update hat einen Termin. Wir berichteten.

