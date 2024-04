Fallout: Beliebte und gefürchtete Kreatur gibt in Season 2 ihr Debüt

Die seit wenigen Tagen zur Verfügung stehende Serien-Adaption von „Fallout“ ist nicht nur für Amazons Prime Video ein großer Hit. Sogar die Spiele, die der Serie als Vorlage dienten, erleben seit dem Start der Show einen enormen Boost.

Auch wenn sich die Folgen von „Fallout“ sehr nah an dem Ödland aus der Gaming-Reihe hielten, bemängelten die Fans das Fehlen einiger berühmter Kreaturen. Ein wichtiges Viech aus den Spielen wurde nun jedoch für die zweite Staffel der Show bestätigt.

Es folgen Spoiler für das Ende der ersten Staffel von „Fallout“!

Showrunner wollten beliebte Kreatur nicht „vergeuden“

Bei den betreffenden Kreaturen handelt es sich um Deathclaws, die Todeskrallen. Die Viecher kamen bislang in jedem Spiel der „Fallout“-Reihe vor. Bei den Todeskrallen handelt es sich um eine der gefährlichsten Kreaturen, denen man im Ödland begegnen kann und sie gilt als äußerst feindselig und tödlich.

Während Deathclaws in der „Fallout“-Serie nicht direkt vorkommen, ist ein Schädel der Bestie kurz vor dem Abspann der allerletzten Folge zu sehen. Dies soll sich aber in der zweiten Staffel ändern, gaben die Co-Showrunner Geneva Robertson-Dworet und Graham Wagner in einem Interview mit The Wrap an.

Zweite Staffel wird an einem anderen Ort gedreht

„Wir wollten Todeskrallen haben, aber wir wollten sie nicht einfach wegwerfen“, so Wagner. „Es ist so ein monumentales Stück, das wir für Staffel 2 aufheben wollten, um es richtig zu machen. Wir wollten es nicht einfach zu dem massiven Aufbau der Welt, den wir schon in Staffel 1 hatten, hinzufügen. Wir freuen uns also sehr darauf, in Staffel 2 endlich eines der ikonischsten Elemente der Spiele in Angriff zu nehmen.“

Bereits vor dem Start der „Fallout“-Serie gab es Gerüchte über eine zweite Staffel. Mittlerweile wurde diese auch von offizieller Seite bestätigt. Nachdem die Dreharbeiten für die erste Staffel in in Utah und New York stattfanden, soll die zweite Staffel dieses Mal in Kalifornien gedreht werden.

