GTA 6 Release: Es ist Geduld gefragt – Zeitfenster des heiß erwarteten Blockbusters bestätigt

Vor einigen Wochen erreichte uns das Gerücht, dass die Entwickler von Rockstar Games beim kommenden Open-World-Blockbuster zunächst einen Release im Frühjahr 2025 angestrebt haben, mittlerweile jedoch von einer Veröffentlichung im Herbst 2025 ausgehen.

Gerüchte, die im Laufe der heutigen Nacht bestätigt wurden. Im Rahmen der aktuellen Geschäftszahlen sprach Take-Two Interactive, der Mutterkonzern von Rockstar Games, nämlich unter anderem über „GTA 6“. Konkrete Details zum neuen Rockstar-Projekt nannte der Publisher zwar nicht, grenzte aber zumindest den Releasezeitraum ein.

Wie Take-Two Interactive bekannt gab, soll „GTA 6“ in der Tat im Herbst 2025 erscheinen. Ein Zeitfenster, das allerdings nur für die Konsolen gilt. Der PC wird, wie bereits im letzten Jahr bestätigt, zu einem späteren Zeitpunkt versorgt.

Publisher verspricht ein unvergleichliches Erlebnis

Wann wir mit weiteren Details oder gar der offiziellen Gameplay-Enthüllung von „GTA 6“ rechnen dürfen, verriet Take-Two Interactive leider nicht. Stattdessen sprach das Unternehmen lediglich von einem „unvergleichlichen Erlebnis“, an das das Unternehmen große kommerzielle Erwartungen hat, die laut Take-Two Interactive weiter steigen.

„Wir sind sehr zuversichtlich, dass Rockstar Games ein unvergleichliches Unterhaltungserlebnis abliefern wird. Und unsere Erwartungen an die kommerzielle Wirkung des Titels steigen weiter“, so Take-Two Interactive. Erwartungen, mit denen der US-Publisher übrigens nicht alleine dasteht.

Auch Experten sehen in „GTA 6“ nicht weniger als die wohl wichtigste Neuveröffentlichung der nächsten Jahre. Laut Analysten könnte der kommende Blockbuster von Rockstar Games den zuletzt kriselnden Markt beflügeln und vor allem im Bereich der Hardware-Verkäufe für neue Impulse sorgen.

Plant Rockstar Games eine baldige Ankündigung?

Zuletzt befeuerte ein Update der offiziellen Website von Rockstar Games die Gerüchte um eine mögliche Ankündigung oder Enthüllung zu „GTA 6“. So umfasste die umgehend wieder offline genommene Sektion sowohl ein mögliches Coverart als auch vier neue Screenshots.

Ohne zu viel erwarten zu wollen, wurde daher spekuliert, dass uns Rockstar Games in den nächsten Wochen zumindest ein kleines Update zu „GTA 6“ liefern könnte.

Die Entwickler selbst äußerten sich zum dem Update ihrer Website bislang nicht. „GTA 6“ wurde uns im Dezember in Form eines ersten Trailers vorgestellt, der schnell deutlich machte, wie lange die Community auf die Enthüllung gewartet hat. So entwickelte sich der Enthüllungs-Trailer von „GTA 6“ in Rekordzeit zu einem der meistgesehenen Trailer im Bereich Gaming überhaupt.

„GTA 6“ befindet sich bei Rockstar Games für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S in Entwicklung.

